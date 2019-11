Íñigo Errejón: "Los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás"

Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón, se ha presentado en Valencia donde acude en coalición con Compromís. Bajo el lema 'Acordar la política útil', Errejón ha pedido el voto de cara a las próximas elecciones generales.

"Los dirigentes que no sean capaces de producir un gobierno deben dar un paso atrás", ha señalado el presidente de Más País Madrid. Errejón ha pedido a los presidentes del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que los tres se comprometan a no volver a presentarse a la presidencia si no se consigue un pacto.

El mismo Errejón se ha "comprometido" a cumplirlo si tras las elecciones generales no se desbloquea la investidura para un gobierno progresista.

Además, ha pedido que el resto de candidatos contesten a su petición el próximo lunes en el debate electoral.