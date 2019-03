Los 'indignados' vuelven al Congreso de los Diputados

La plaza de Atocha de Madrid ha recibido en la tarde del domingo 24 de julio a una multitud de "indignados" procedentes de diversas partes del país, que han llegado a la capital, algunos tras varios días de periplo desde sus lugares de origen. Los concentrados han empezado a llegar a Atocha alrededor de las 18.30 de la tarde con pancartas y mensajes en todos los idiomas. Allí han permanecido hasta emprender el camino hacia la Puerta de Sol, donde ya estaba previsto iniciar una ronda de espectáculos desde las 19.00 horas.



Los "indignados" se han hecho rápidamente con la megafonía del lugar y al grito de "no, no, no, que no nos representan" o de "estábamos indignados, ahora estamos ilusionados", han aunado las voces de toda la plaza. José, que ha llegado desde Granada, subió hasta el País Vasco para buscar trabajo, y acabó por unirse a los marchantes, que han caminado durante 32 días: "El camino ha sido duro, agobiante, he reido, he llorado, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, pero estoy muy orgullosos de haber llegado hasta aquí", comenta emocionado.



Estos últimos días, redes sociales como Facebook y Twitter, así como algunas webs relacionadas con el movimiento del 15M, recogían la posibilidad de que el movimiento llegara hasta Bruselas, Daniel confirma que se han mantenido estas conversaciones y afirma que "desde aquí se está preparando una marcha hasta Bruselas" y añade que "ya hay un grupo" y que "lo tienen todo preparado".



Muchos de los "indignados" que se han concentrado en Atocha han llegado en autobuses desde ciudades como Alicante, Avila, Barcelona y algunas ciudades de Andalucía. Susana ha llegado en autobús desde Cádiz y comenta que el sentimiento "ha sido impresionante" y a pesar de tener "problemas de salud", está con los jóvenes. Daniel, por el contrario, ha caminado 250 kilómetros desde Cataluña y agradece "la acogida maravillosa" de los pueblos por los que han pasado.



Las marchas han sido convocadas por las respectivas asambleas de cada ciudad. Desde la manifestación se calcula que acudirían a la capital madrileña unas 500.000 personas. En la plaza de Atocha se han reunido personas de todas las edades. Clara, una joven vestida de policía con un traje de color rosa flúor, nos explica que "representa a la policía que necesitamos" y defiende el "amor para todos". Además, subraya que es "impresionante" la "organización" que se ha logrado desde el movimiento.



"Indignados" de más de 25 ciudades de toda España se reunirán hoy en la Plaza de Sol para continuar con sus reivindicaciones que pasan por un "parón" a los recortes sociales, el decir "no" al pacto del euro y la pretensión de aunar las propuestas procedentes de las asambleas de las diferentes ciudades de España.