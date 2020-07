Los indignados de Sol acuerdan reestructurar el campamento

"Hay que reestructurar la acampada", han anunciado los acampados a través de Twitter como resultado de su asamblea, en la que han decidido asimismo mantener una "reunión para pensar cómo se hace".

"El campamento está lastrando el movimiento porque en las asambleas sólo se habla del campamento, no de las propuestas", se puso de manifiesto en un momento dado de la reunión interna mantenida este martes por los acampados.

En consecuencia, los acampados trataron de consensuar la necesidad de cambiar el formato de la acampada y de montar un punto de información "estable" en la Puerta del Sol que mantenga vivo el espíritu de la protesta de este movimiento ciudadano.

Pero las diferentes comisiones se pronunciaron de forma distinta: por ejemplo, la comisión de información abogó por sacar de la plaza "lo que no sea absolutamente necesario" y llevar el resto de los elementos a un "local cedido" aunque la de alimentación dijo no estar de acuerdo con reestructurar. Por su parte, la comisión de temas legales advirtió que "las autoridades no permitirán una estructura estable".

Por lo demás, se estudiaron algunas propuestas, como la organización de una reunión con miembros de las acampadas de todo el país el próximo sábado o la participación en una posible marcha el próximo 19 de junio con destino a la propia Puerta del Sol o al Congreso de los Diputados.

Dos son las citas destacables en la agenda de los acampados para este miércoles: la asamblea general de Sol que tendrá lugar a las 20 horas y la asamblea de coordinación interna que se celebrará a las 0 horas.