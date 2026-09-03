La Policía no puede determinar cuántos inmigrantes permanecen ocultos en Ceuta

El número de inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta más de un mes después de la entrada masiva registrada a finales del pasado mes de julio no puede determinarse con exactitud. Así lo reconoce el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. Los investigadores calculan que podrían permanecer en la ciudad autónoma entre 5.000 y 10.000 inmigrantes relacionados con aquella entrada, pero advierten de que la estimación no puede considerarse fiable.

El principal motivo es la imposibilidad de conocer cuántas personas continúan ocultas en Ceuta. El informe policial señala que algunos inmigrantes se encuentran alojados en casas de familiares o conocidos, mientras que otros recurren a lo que los agentes describen como "refugios improvisados" vinculados a un "alquiler clandestino que han proliferado". Entre estos espacios figuran garajes, coches, locales comerciales y almacenes semiabandonados, utilizados como alojamiento en condiciones precarias.

Los agentes también apuntan a la existencia de personas que esperan la oportunidad de abandonar Ceuta de manera clandestina y trasladarse a la Península mediante embarcaciones. Según el documento, en algunos casos se produciría un aprovechamiento de esta situación para obtener beneficios económicos ilícitos.

El informe policial sitúa además la actuación de particulares y de organizaciones criminales con infraestructura en Ceuta como parte de las redes que proporcionarían cobertura a algunos de los inmigrantes que permanecen en la ciudad.

A partir del 30 de julio, los investigadores detectaron también mensajes difundidos en redes sociales por personas que ya habían entrado en Ceuta. En ellos se compartían consejos destinados a evitar la localización por parte de las autoridades y dificultar una posible devolución a Marruecos. Entre los mensajes detectados figuraban recomendaciones como "hay que entrar en Ceuta y esconderse dentro hasta que se calmen los españoles" o "el que sabe lo que es esto no se deja devolver, se esconde en una alcantarilla o donde sea".

Un garaje de Ceuta, convertido en lugar de alojamiento y espera

La investigación policial sobre inmigrantes ocultos en un garaje del edificio Mirasol, situado en la avenida de Reyes Católicos de Ceuta, ha concluido también con una resolución judicial. Los dos hombres detenidos durante la Operación SENEN reconocieron los hechos y fueron condenados después de que los investigadores reconstruyeran el funcionamiento del alojamiento y la situación de varias personas que permanecían allí a la espera de continuar su viaje hacia la Península.

Uno de los condenados, vecino de Ceuta, ha sido condenado por un delito contra los ciudadanos extranjeros y otro de amenazas. La pena fijada es de nueve meses de prisión por el primer delito y de seis meses por el segundo. No obstante, el ingreso en prisión ha quedado suspendido durante cinco años, por lo que deberá no volver a delinquir durante ese periodo para mantener la suspensión.

El segundo condenado, de nacionalidad marroquí, ha sido expulsado de España y no podrá regresar al país durante cinco años.

La investigación fue desarrollada por agentes de la UCRIF Central y de la UCRIF de Ceuta y comenzó después de que varios vecinos alertaran de la presencia continuada de inmigrantes en las zonas comunes del aparcamiento del edificio.

Las diligencias policiales trataron de esclarecer si aquellas personas estaban siendo alojadas de forma organizada, quién controlaba su permanencia en el garaje y si las instalaciones funcionaban como un punto de espera antes de un posterior traslado clandestino hacia la Península.

Durante las pesquisas aparecieron referencias a pagos por el alojamiento y a la intervención de personas que presuntamente facilitaban el acceso a los espacios utilizados para ocultarse. Los agentes investigaron igualmente las condiciones en las que permanecían los inmigrantes y el posible beneficio económico obtenido por quienes gestionaban el lugar.

En el transcurso de la operación fueron localizados al menos ocho inmigrantes en las plazas de garaje del edificio Mirasol. Las diligencias señalaron que, en determinados momentos, la cifra habría alcanzado las 20 personas. Algunas de ellas manifestaron a los agentes que permanecían escondidas allí mientras esperaban una oportunidad para desplazarse hasta la Península.

Dos detenciones en 48 horas

La primera detención se produjo el 30 de agosto y estuvo relacionada inicialmente con un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular y una infracción de la Ley de Extranjería. Un día después, el 31 de agosto, los agentes procedieron al arresto del segundo sospechoso.

La investigación situó a uno de los detenidos como responsable de gestionar y controlar el alojamiento, además de encargarse de recibir los pagos. El segundo habría desempeñado funciones de intermediario y captador, con determinadas tareas relacionadas con el cobro y el traslado de los inmigrantes.

Las diligencias apuntaron así a una estructura en la que existirían diferentes funciones y en la que el garaje habría servido como lugar de alojamiento temporal y espera para personas que pretendían continuar su trayecto hacia la Península.

El reconocimiento de los hechos y la condena posterior de ambos implicados ponen fin judicialmente a esta investigación, iniciada a partir de las quejas vecinales por la presencia de inmigrantes en un aparcamiento comunitario y que terminó centrada en el alojamiento clandestino, los pagos, el presunto favorecimiento de la inmigración irregular, el traslado de personas hacia la Península y las amenazas.

El caso del garaje de Mirasol se enmarca en el escenario descrito por la propia Policía en su informe sobre la entrada masiva de finales de julio: una parte de las personas que accedieron a Ceuta pudo ser identificada o localizada en los dispositivos establecidos, mientras que otra permanece fuera del alcance de las autoridades, lo que impide establecer una cifra exacta sobre cuántos inmigrantes continúan actualmente ocultos en la ciudad autónoma.

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