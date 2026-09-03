VÍDEO: El gesto de Margarita Robles cuando Pedro Sánchez anuncia la publicación de los dosieres de información de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la actuación del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, circunstancia de la que Sánchez ha decidido exculpar a Marruecos asegurando que "a día de hoy no hay pruebas sólidas de que planificara y ejecutara la invasión".

Sánchez, que ha rechazado que su Ejecutivo fuera advertido de forma alguna de lo que sucedería en Ceuta los días 30 y 31 de Julio, fue respondido con una sonora ovación por parte de su bancada en el momento en el que anunció que, en un gesto de transparencia con la ciudadanía, publicaría un dosier con todas las informaciones que recibió la Administración para que "los medios de comunicación y la ciudadanía puedan analizarlos con total transparencia para que se sepa exactamente la verdad sobre esta cuestión. Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede".

Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no secundó dicha ovación, y las cámaras captaron como la titular de Defensa permanecía sentada en su escaño y se llevaba la mano a la parte posterior del cuello, gesto que ha trascendido a nivel público.