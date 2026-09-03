Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Política

Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que sea un proceso como una ola y en poco tiempo pueda bajar"

El director de Noticias 2 ha participado en el estreno de 'La Mesa', el nuevo programa de Antena 3 en la noche de los miércoles conducido por Cristina Pardo.

Vicente Vallés en La Mesa de Cristina Pardo

Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que en poco tiempo pueda bajar"

Publicidad

Belén Montero
Belén Montero
Publicado:

Vicente Vallés, director de Noticias 2, ha sido uno de los participantes en el debate de 'La Mesa', el nuevo programa de Antena 3 en la noche de los miércoles, conducido por Cristina Pardo.

En sus intervenciones, acompañado en la mesa por Iván Redondo, Irene Dorta y Javier Nart, Vallés ha compartido su punto de vista sobre la crisis migratoria en Ceuta y la gestión del Gobierno: "Gobernar es muy difícil y una parte especialmente difícil es la diplomática, y todavía más difícil es gestionar a Marruecos. Soy comprensivo con el Gobierno. Pero si el 31 de julio, si el presidente del Gobierno dice que se ha producido un ataque, palabra textual, la siguiente pregunta que se plantea es ¿quién ha sido el atacante?. Si ponemos el dedo ahí, el Gobierno tiene una responsabilidad de hacer algo con respecto a ese atacante. Como no queremos hacer nada respecto a Marruecos, no queremos situar el dedo como atacante a Marruecos".

En una parte más distendida del programa también ha reflexionado junto a Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, sobre la polarización actual en España: "La polarización es un problema de nuestro tiempo y no es solamente un problema español. Es una desgracia que tenemos las democracias occidentales y que se ha ido acrecentando con el paso de los años cada día más", señalaba.

Vallés ha comparado este proceso con el de "una ola, que primero suben y luego bajan" y ha querido ser optimista sobre qué pasará en los próximos años. "Confío en que, igual que ha pegado un subidón grande en los últimos años, tengamos la suerte de que en poco tiempo pueda bajar. Todos tenemos alguna responsabilidad, inevitablemente, pero quienes más opciones tienen de gobernar o aspirar al gobierno son los que dirigen el diálogo político", apunta.

La Policía no puede determinar cuántos inmigrantes permanecen ocultos en Ceuta

La Policía no puede determinar cuántos inmigrantes permanecen ocultos en Ceuta

Publicidad

España

La Policía no puede determinar cuántos inmigrantes permanecen ocultos en Ceuta

La Policía no puede determinar cuántos inmigrantes permanecen ocultos en Ceuta

Gabriel Rufián

Rufián arremete contra todos en el Congreso: "Mohammed VI es un asesino; la derecha, unos traidores y los miembros del Gobierno, pusilánimes"

Reacción de Margarita Robles

VÍDEO: El gesto de Margarita Robles cuando Pedro Sánchez anuncia la publicación de los dosieres de información de Ceuta

Vicente Vallés en La Mesa de Cristina Pardo
Política

Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que sea un proceso como una ola y en poco tiempo pueda bajar"

Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos
Congreso crisis Ceuta

Pedro Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros marroquís sobre Ceuta

Feijóo, a Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"
Crisis Ceuta

Feijóo, a Pedro Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

El líder de la oposición asegura que "la operación salió de Marruecos y el Gobierno lo sabía" y pregunta a Sánchez "qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera".

Pedro Sánchez
Crisis Ceuta

Pedro Sánchez, en su comparecencia sobre Ceuta: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede"

El presidente del Gobierno informa hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta.

Sánchez en el Congreso

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, streaming en directo: el presidente responde a la crisis migratoria de Ceuta

Sánchez garantiza "contundencia" si se verifica que Marruecos gestó la entrada en Ceuta, pero aún no hay "pruebas"

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno publicará un dossier con todos los informes

Logotipo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El CNI confirma que avisó con antelación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y advierte de que puede repetirse

Publicidad