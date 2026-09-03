Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que sea un proceso como una ola y en poco tiempo pueda bajar"

Vicente Vallés, director de Noticias 2, ha sido uno de los participantes en el debate de 'La Mesa', el nuevo programa de Antena 3 en la noche de los miércoles, conducido por Cristina Pardo.

En sus intervenciones, acompañado en la mesa por Iván Redondo, Irene Dorta y Javier Nart, Vallés ha compartido su punto de vista sobre la crisis migratoria en Ceuta y la gestión del Gobierno: "Gobernar es muy difícil y una parte especialmente difícil es la diplomática, y todavía más difícil es gestionar a Marruecos. Soy comprensivo con el Gobierno. Pero si el 31 de julio, si el presidente del Gobierno dice que se ha producido un ataque, palabra textual, la siguiente pregunta que se plantea es ¿quién ha sido el atacante?. Si ponemos el dedo ahí, el Gobierno tiene una responsabilidad de hacer algo con respecto a ese atacante. Como no queremos hacer nada respecto a Marruecos, no queremos situar el dedo como atacante a Marruecos".

En una parte más distendida del programa también ha reflexionado junto a Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, sobre la polarización actual en España: "La polarización es un problema de nuestro tiempo y no es solamente un problema español. Es una desgracia que tenemos las democracias occidentales y que se ha ido acrecentando con el paso de los años cada día más", señalaba.

Vallés ha comparado este proceso con el de "una ola, que primero suben y luego bajan" y ha querido ser optimista sobre qué pasará en los próximos años. "Confío en que, igual que ha pegado un subidón grande en los últimos años, tengamos la suerte de que en poco tiempo pueda bajar. Todos tenemos alguna responsabilidad, inevitablemente, pero quienes más opciones tienen de gobernar o aspirar al gobierno son los que dirigen el diálogo político", apunta.