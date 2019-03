El PP ignora la advertencia de Rubalcaba y rechaza la comparecencia de Rajoy en el Senado

La Diputación Permanente del Senado ha rechazado, gracias a la mayoría absoluta del PP la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que diera explicaciones sobre las últimas revelaciones del caso Bárcenas y que había sido reclamada por PSOE, CiU, la Entesa, PNV y el grupo mixto.

Este rechazo del PP ha coincidido con el anuncio del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que presentará una moción de censura si el PP vuelve a vetar la comparecencia de Rajoy en la Diputación Permanente de la semana que viene en el Congreso.

Para justificar su voto negativo, el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, ha subrayado que Rajoy ha dado ya cumplidas explicaciones sobre el asunto, tanto en el Parlamento como en comparecencias de prensa, la última ayer mismo.

"Las mociones de censura hay que presentarlas, no anunciarlas", dijo Alonso

Para Barreiro, el único interés que mueve a Rubalcaba es sacar a Rajoy del Gobierno y para ello busca "una vía que las urnas no le han dado". Además, considera que hay un "elemento en común" entre Rubalcaba y Bárcenas que es la "desesperación", uno por estar en prisión, y el otro por estar en un partido "que no dirige" y que está inmerso en una "deriva" sobre el modelo de Estado.

En la misma línea se pronunció el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien ha asegurado que a su partido no le preocupa "demasiado" la moción de censura que podría presentar el PSOE y ha insistido en que el jefe del Ejecutivo.

Alonso considera que líder socialista debe valorar "qué tiene que ganar y qué tiene que perder" presentando esta iniciativa y debe ver "si está atendiendo a sus obligaciones como jefe de la oposición o no".

"Me parece que las mociones de censura, más que anunciarlas, lo razonable si se quieren plantear es presentarlas y es entonces cuando los demás fijamos una posición. Hay un anuncio y no sabemos hasta qué punto se va a concretar o no. No nos preocupa demasiado", ha declarado Alonso en los pasillos del Senado.

Aunque para el portavoz popular "no hay elementos que permitan alterar la normalidad del desarrollo del Gobierno, de la acción del grupo parlamentario popular y de la actividad del Congreso de los Diputados", entiende que la moción de censura es un instrumento que "entra dentro de la normalidad constitucional" y si se plantea su partido participará en ese debate.