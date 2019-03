Iglesias declina ahora la invitación de la Casa Real a la recepción del 12 de octubre

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha declinado la invitación de la Casa Real para asistir al desfile y a la recepción oficial del 12 de octubre, al considerar que su presencia es "más útil en la defensa de los derechos y la justicia social" en el país que "en ese tipo de actos". Según ha informado Podemos en un comunicado de prensa, este partido ha enviado a la Casa Real una comunicación firmada por Iglesias en la que el líder de la formación se muestra "convencido" de que Zarzuela "comprenderá esta decisión" de no participar en los actos oficiales de la Fiesta Nacional.

Iglesias ampara su decisión en que "combatir la desigualdad" es una de las "principales prioridades" de Podemos "como estamos seguros que también lo será para la Jefatura del Estado", asegura en su escrito. En una entrevista en el programa 'la Sexta Noche', el líder de Podemos ha confirmado su no asistencia a esos actos y ha precisado que la invitación de Zarzuela le llegó a un correo "no adecuado" y que su deseo era regalar al Rey la serie de televisión 'The Wire' y "no le daba tiempo" a comprarla. Ha comentado además que no le parece "urgentísimo" pero si "importante" que el Jefe del Estado lo elijan los ciudadanos democráticamente y ha opinado que el Rey es "una figura simbólica que no está para hacer política" y que si Felipe VI se presentara a unas elecciones "a lo mejor las ganaba".

Según Iglesias, Podemos "ha madurado", se encuentran "muy animados" de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre y ha afirmado que personalmente es mas partidario de "fichar a los mejores" que de "un acuerdo en clave de izquierda que no soluciona nada ni sirve para cambiar el país". El reto que se marca Podemos, según Iglesias, es "superar al PSOE" el 20D. Preguntado sobre un presunto pacto postelectoral con esta formación, ha contestado que nunca participará en "un cambio de cromos" para "aupar" al líder socialista, Pedro Sánchez, a la Moncloa y que se siente "orgulloso de ser el partido al que cada vez mas socialistas votan".

Ha comentado que Ciudadanos y Podemos se parecen en que ambos "no salen a hacer bisagra con nadie; salen a ganar" y aunque ha admitido que es "difícil la alianza" con la formación que lidera Albert Rivera, porque "se parece mucho al PP y tiene ideas parecidas a las que proponen en la Fundación FAES", ha añadido que es "bueno que en España haya partidos nuevos". Ciudadanos y Podemos, ha continuado, tienen la "obligación de hablar" y llegado el caso tras las elecciones generales, podrían ponerse de acuerdo "por ejemplo para reformar la Ley Electoral". Personalmente ha confesado que es "genial no ser imprescindible" en el partido porque "cualquier cargo debe ser revocable en su momento" y además porque en Podemos existe "una cantera galáctica".