Iceta cree que el Tribunal Supremo dejó abierta la posibilidad de beneficios penitenciarios para los presos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha admitido que la relación del Gobierno con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está "muy tocada" y que ha habido contactos con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, de ERC. "Es posible mantener una relación con el vicepresidente y con el presidente", ha defendido en una entrevista en TV3, tras asegurar que la interlocución con Torra no funciona porque, a su juicio, no está a la altura de sus responsabilidades.

Para Iceta, Torra condenó este lunes "por primera vez" la violencia en una entrevista en la CNN, algo que ha atribuido a presiones, y le ha reprochado de nuevo que no haya convocado a los partidos y hablado con sus respectivos líderes antes de querer encontrarse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. También ha defendido que Sánchez viajara a Barcelona para visitar solo a los policías heridos en los altercados de esta pasada semana porque, en su opinión, a falta de tres semanas para las elecciones del 10 de noviembre, no está en condiciones de abrir una "negociación política". Sí ha reconocido que el hecho de que haya líderes independentistas encarcelados dificulta pero no hace imposible encontrar una salida política al conflicto, además de recalcar que el PSOE votaría en contra de una amnistía: "Yo soy el de los indultos". Ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Tribunal Supremo no tuviera en cuenta las peticiones de la Fiscalía y por lo tanto, entiende, haya abierto la puerta a que los condenados puedan salir de prisión gracias a los beneficios penitenciarios que pueda concederles la Generalitat.