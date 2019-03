Iceta, sobre su apoyo a los indultos: "Fue prematuro, no se puede pedir un indulto antes de una sentencia"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha rectificado sobre su petición de indulto para Oriol Junqueras y los exconsellers encarcelados. "Fue prematuro, no se puede pedir un indulto antes de una sentencia", ha aclarado el socialista.

En una entrevista en Espejo Público, el líder del PSC ha asegurado que si llega a ser presidente de la Generalitat, trabajará "para cerrar las heridas y las fracturas". "Queremos sacar a Cataluña de ese callejón sin salida y eso implica un cambio de 180 grados en la política catalana", ha señalado.

Iceta ha criticado que Ciudadanos diga que no votarles será "tirar el voto a la basura", algo que le parece "altamente impropio de un demócrata". "Decir que no votar a un partido es tirar el voto a la basura eso no es propio de demócratas", ha añadido el candidato del PSC a la presidencia.

En cuanto a los pronósticos de las encuestas, Miquel Iceta se ha mostrado confiado ya que asegura que "el PSC es el partido que más esta subiendo". "Mi posición política va a dar más juego a la hora de establecer pactos que la posición de otros partidos que se sitúan más hacia la derecha", ha apuntado.

Sobre el estudio del BBVA, que pronostica que Cataluña va a crecer un 20% menos que España, el líder del PSC reconoce que "los meses de octubre y noviembre han sido muy malos", ya que se han "desplomado los ingresos de un 15 a un 30%". "La inseguridad política y jurídica ha tenido un impacto muy negativo sobre la economía", lamenta Iceta.

Por último, el candidato socialista ha lanzado su propio pronóstico. Augura que "el PSC va a obtener entre 24 y 30 escaños y los independentistas no van a tener mayoría". Iceta ha hecho un llamamiento a los catalanes: "tienen en su mano cambiar el rumbo, que permitirá volver a impulsar la actividad económica y el crecimiento".