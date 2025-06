Hazte Oír presenta una querella contra Santos Cerdán por mentir en el Senado

Una semana después de querellarse contra la presidenta del Congresopor falso testimonio en el Senado, la asociación Hazte Oír ha presentado este sábado otra querella. En esta ocasión contra el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El motivo es el mismo que contra Armengol: la comisión de un delito de falso testimonio en una comisión parlamentaria de investigación en el Senado.

La asociación expone que el ex secretario de organización compareció en una comisión de investigación en la Cámara Alta del caso Koldo relativa a los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y mintió "a sabiendas y de forma reiterada en múltiples cuestiones relacionadas", con "el objetivo de entorpecer significativamente la reconstrucción de lo acontecido".

En este sentido, la asociación recuerda que según las investigaciones periodísticas así como el informe de la UCO acreditan que el exdirigente del PSOE "mintió en todo"; todo ello precisamente "en el contexto de cobro ilícito de pagos por adjudicaciones de obra pública a empresas, mediando un claro interés económico de ambos; se enteró ya en 2023 de que Koldo estaba siendo investigado y así se lo dijo en una reunión de diciembre, avisándole para que utilizasen en el futuro medios seguros de comunicación; y, finalmente, sí que vio al empresario Víctor de Aldama, teniendo relación con él en el contexto de la trama corrupta".

En la querella, la asociación se ampara en el artículo 502.3 del Código Penal en el que, según cita textualmente, "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Sus declaraciones en la Cámara Alta

Santos Cerdán manifestó durante su comparecencia en la comisión del Senado que fue él quien propuso a Koldo García su salto a Madrid, pero se mostró convencido de que el volcado de los móviles del exasesor demostraría que, desde que éste entró en Transportes con José Luis Ábalos en 2018, ya no tuvieron "ninguna relación", aunque siguieran cruzando mensajes o llamadas.

Fue la respuesta de Cerdán cuando el senador del PP Gerardo Camps le preguntó acerca del expediente judicial en el que ya se aludía a pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que apuntaban a que él y Koldo "hablaban con frecuencia".

"Yo no he visto ese informe. Cuando tengamos el volcado lo veremos, y verá cuál era mi relación con el señor Koldo García. Además, espero que se escuchen también las conversaciones y los mensajes de wasap, si los hay, y verán que no hay ninguna relación", respondió Cerdán, según consta en el Diario de Sesiones.

A preguntas de la senadora de UPN, Mar Caballero, Cerdán afirmó que entre 2020 y 2021 "seguramente sí" que habló con Koldo bastantes veces por teléfono, aunque dio a entender que hablaba más con Ábalos como responsable de Organización.

Según su relato, a partir de 2021, cuando Ábalos salió del Gobierno y dejó la Ejecutiva, solo habló con Koldo dos o tres veces. De hecho, hizo hincapié en que Koldo García "nunca ha trabajado directamente para él ni tampoco era nadie dentro del organigrama de Ferraz".

Santos Cerdán admitió que cuando se nombró ministro a José Luis Ábalos su relación con él continuó y no hubo "ningún alejamiento". Así, relató que seguían teniendo contacto y en todo caso negó haber visto ninguna conducta o actuación sospechosa que le indicara que algo raro pudiera estar pasando en el entorno del Ministerio de Transportes.

Relación con Koldo en Navarra

El ex secretario de organización reconoció haber tenido relación con Koldo García durante su etapa en Navarra y como conductor de José Luis Ábalos. Indicó que desde que el exasesor se acercó a finales de 2010 a afiliarse al PSOE, le consideró un compañero porque al ser militante en Navarra tenía que tener más contacto.

Posteriormente, en el año 2017, según explicó Cerdán, le propuso venir a Madrid para custodiar los avales de Pedro Sánchez para las primarias socialistas: "Yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las dos noches que tenían que estar los avales solos en las oficinas de Marqués de Riscal, él dijo que sí y se vino, estuvo dos noches en dichas oficinas", concluyó Santos Cerdán.

