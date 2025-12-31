Corrupción, denuncias de acoso y pérdida de votos: el PSOE despide 2025 en el año más amargo para Pedro Sánchez

Este miércoles ponemos broche final al 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para hacer balance de lo conseguido por el Ejecutivo este año, explicando "cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes".

Sin embargo, el calendario recoge una serie de acontecimientos que han puesto al PSOE en el punto de mira. Y aunque el Gobierno insiste en el progreso y responsabilidades cumplidas, Sánchez ha evitado mencionar a los casos de corrupción y de acoso sexual que se han ido acumulando en los últimos meses, limitándose solo destacar cifras de crecimiento económico, mejoras en empleo y políticas sociales.

Pero la realidad política ha sido otra porque el año comenzó con su familia en el foco de la polémica. El hermano del presidente, David Sánchez, acudió al tribunal a comparecer al estar investigado por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por el que fue procesado en el mes de abril por la supuesta adjudicación de irregular de su puesto en la Diputación de Badajoz.

Ahora, el hermano del presidente está llamado a comparecer, junto con el que fuera candidato por el PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la Audiencia Provincial de Badajoz entre el 28 de mayo y 4 de junio de 2026.

El 'caso Koldo', los socios o el apagón

Apenas un mes después, en febrero, el 'caso Koldo' volvió a poner contra las cuerdas a Ferraz. El Tribunal Supremo impuso medidas cautelares al exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tras su declaración ante el juez. Entre ellas la retirada de pasaporte y comparecer cada 15 días en sede judicial.

En marzo, la aprobación del incremento del gasto militar para alcanzar el 2% del PIB en 2029, siguiendo lo marcado por la OTAN, terminó de abrir un nuevo frente. Los socios de coalición, sobre todo Sumar, expresaron su rechazo a la medida, ya que consideraban que se alejaba de las prioridades sociales y ecológicas del Gobierno.

Otros casos externos a la política también salpicaron al partido. 28 de abril, el apagón. Con este una cadena de crisis energéticas y comunicativas llevó a cuestionar y a criticar la falta de transparencias del Ejecutivo. Todo ello sumado a los contratos con Israel del mes de mayo que, también, generaron rechazo de los socios que derivaron en protestas dentro y fuera del Congreso de los Diputados.

Las cloacas del PSOE

Junio, casi mitad de año y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, publicaba nuevos informes. Fue entonces cuando se conoció a la "fontanera del PSOE", Leire Díez, clave en la supuesta red de favores internos. Además, este mes, Santos Cerdán ingresó en la prisión de Soto del Real, coincidiendo esos días con la celebración de un comité extraordinario del partido.

Sin embargo, este encuentro se vio opacado por una denuncia de acoso sexual contra el diputado Paco Salazar, lo que abrió una nueva crisis en el PSOE. En agosto, los incendios en España aumentaron los reproches entre el Gobierno y la oposición. El Partido Popular acusaba al Ejecutivo de falta de medios y coordinación.

Juicios de su mujer, fiscal...

Los siguientes meses, Begoña Gómez, esposa del presidente, volvió a declarar ante el juez dentro de una investigación que sigue en curso. En el Senado, Sánchez tuvo que hacer frente a una sesión de control en la que se le pidió explicaciones sobre la situación judicial que afecta a su entorno familiar.

En noviembre, José Luis Ábalos y Koldo García ingresaron en prisión, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, fue juzgado por el Supremo condenándole a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos tras la difusión de información relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este último mes del año lo cierran con el "Me Too socialista", con denuncias internas por acoso sexual que han provocado un escándalo en las filas del partido con dimisiones de varios dirigentes políticos. Aunque el broche final lo han hecho en Extremadura con la derrota en las elecciones tras obtener 18 escaños, diez menos que en 2023.

