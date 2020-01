“No hay razón para una intervención violenta de la policía”

En Sol están viviendo una situación de normalidad, no obstante la preocupación ha llegado a la plaza. Tal y como afirma Blanca del Moral, una de las portavoces del colectivo 15 M en Madrid, se encuentran “muy preocupados” y lo que más les incomoda es “que tanto la acampada de Barcelona como la de Sol son de naturaleza pacífica”.

“Hay un apoyo incondicional de la acampada de Sol a nuestros compañeros de Barcelona y nosotros vamos a seguir aquí manifestándonos de forma cívica”.

“Las dos acampadas tenemos una comisión de respeto que coordina que estemos seguros y que respetemos a los vecinos y comerciantes. Si las fuerza de seguridad de Barcelona están preocupadas por los disturbios podían haberse puesto en comunicación con nuestros compañeros de la comisión de respeto”.

Del Moral “no entiende la violencia” ya que “somos un colectivo cívico y pacifista”.

No hay temor al desalojo en Madrid

“En principio no tenemos miedo a un desalojo. Somos respetuosos con la gente; a las 12 dejamos el bullicio y no hay motivos para la violencia. Tanto la acampada de Sol como la de Barcelona –y las de toda España son pacíficas y cívicas. No hay razones para una intervención violenta de la policía”.