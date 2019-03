El Grupo Mixto se queda sin representante en la Comisión de Secretos Oficiales

El portavoz del BNG ha acusado al PP de mentir al insinuar que la candidatura de Bosch no tenía todo el consenso del grupo mixto y ha asegurado que cuando se propuso no hubo ninguna voz contraria. A su juicio, el hecho de que no se dejara a Amaiur formar grupo propio ya fue un "muy mal precedente" para el respeto a la democracia, que ahora se ha agravado con el veto a Bosch para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales.

Es "un hecho sin precedentes" que demuestra "una falta total y absoluta de talante democrático", se ha quejado Jorquera, quien ha calificado la actuación del PP de "prepotente" e "incalificable" desde el punto de vista democrático. Según ha dejado claro, su grupo "no va a aceptar la prepotencia y el chantaje del PP", al que no le corresponde determinar a quién propone el mixto.

Por eso, ha anunciado que su grupo exigirá votaciones sucesivas hasta que se cubra la vacante, empezando por la nueva propuesta: otro de los diputados de ERC, en este caso Joan Tardá. Sobre Tardá, ha admitido que cuando se decidió su candidatura no estaban presentes ni Geroa Bai ni el Foro Asturias, mientras que el representante de UPN, Carlos Salvador, dijo que no era de su agrado, pero que respetaba y acataba el criterio de la mayoría del grupo mixto.

También ha aprovechado para lamentar que el presidente del Congreso, Jesús Posada, haya decidido hoy que no se votara hoy la propuesta de Tardá y haya prejuzgado lo que los diputados tienen que decidir en una votación secreta.

Después de subrayar que las urnas apostaron por un Congreso "diverso y plural", Jorquera ha denunciado que el PP pretende acotar esa diversidad de manera "absolutamente inaceptable". El diputado de UPN, Carlos Salvador, que no está conforme con proponer a Joan Tardá como segunda opción para representar al grupo mixto, ha explicado a los medios que no se pronunció porque se decidió en el marco del reparto de las portavocías de las comisiones al inicio de la legislatura.

Salvador ha considerado que el acuerdo "estratégico" que cree que ERC tiene con Amaiur ha pesado en la decisión del PP de oponerse a la candidatura de Bosch, una posición que no ha querido analizar y se ha limitado a apelar al reglamento de la Cámara, que exige una mayoría de tres quintos.

Desde CiU, Josep Antoni Duran Lleida ha confirmado que los diputados de su grupo han votado a Bosch, puesto que han respaldado la candidatura "global" de todos los portavoces, y ha señalado que ellos conviven con la "realidad" de la composición del grupo mixto, algo que "nunca" discuten.

En cualquier caso, ha hecho notar que cada grupo ha votado "lo que ha querido", como demuestra el hecho de que el portavoz del PP, Alfonso Alonso, haya obtenido menos votos que otros candidatos, algo que en su opinión "no tiene sentido" puesto que es el representante del grupo mayoritario en la Cámara.