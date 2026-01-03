El Gobierno sigue con preocupación el ataque de Estados Unidos en Venezuela y se ofrece a mediar

El Gobierno ha manifestado su disposición a "prestar sus buenos oficios" para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis en Venezuela, que ha escalado de nivel tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo ha hecho también un llamamiento "a la desescalada y a la moderación", instando a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue la situación de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región y en permanente contacto con la Embajada española en Caracas, el Consulado y la unidad de emergencia consular, y están pendientes igualmente de la colonia española en el país.

España no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor, y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela", recuerda Exteriores en el comunicado.

De la misma manera, el Gobierno ha subrayado que ha acogido, y seguirá haciéndolo, a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos y que está dispuesta a ayudar "en la búsqueda de una solución democrática, negociada y pacífica para el país".

Condena de los ministros de Sumar

Por su parte,y rechazo al ataque aéreo sobre Venezuela esta madrugada por parte de Estados Unidos y apelaron al respeto derecho internacional, calificando este acto como "una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas" y reclamando diálogo.

En redes sociales, la ministra de Sanidad, Mónica García, de MásMadrid, afirmó que "un ataque militar unilateral para vulnerar la soberanía de un país es injustificable" y subrayó que este tipo de acciones deben rechazarse "sea en Palestina, Ucrania o Venezuela". García reclamó "volver urgentemente al derecho internacional y a un mundo basado en reglas, diálogo y cooperación".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, expresó "la más firme condena al ataque unilateral en territorio venezolano", que calificó de "intervención ilegal" por vulnerar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Urtasun defendió asimismo el respeto al derecho internacional, la paz y la seguridad internacionales.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de IU, afirmó que se trata de "una violación del derecho internacional" y expresó la solidaridad con el pueblo venezolano, llamando a la comunidad internacional a "detener este ataque" y a exigir el respeto a los derechos humanos y a la soberanía de los Estados.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.