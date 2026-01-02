Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PSOE de Extremadura sale en defensa de José Luis Quintana: "No ha existido ningún tipo de persecución laboral"

En un comunicado, el PSOE de Extremadura ha negado rotundamente las acusaciones de acoso laboral contra el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras la denuncia de una militante del partido.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana REMITIDA / HANDOUT por PSOE DE EXTREMADURA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/01/2026

El PSOE de Extremadura sale en defensa de José Luis Quintana: "No ha existido ningún tipo de persecución laboral" | EUROPAPRESS

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

Esta semana, una nueva denuncia en el PSOE aparecía en los titulares. Una militante compartió a través de sus redes sociales haber sido víctima de acoso laboral por parte del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, sustituto de Miguel Ángel Gallardo desde su dimisión.

Cuando algunos medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la noticia, Quintana desmintió las acusaciones: "Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", señaló.

El PSOE extremeño niega rotundamente las acusaciones

Este viernes ha sido el PSOE de Extremadura quien ha salido en defensa del delegado extremeño a través de un comunicado: "El PSOE de Extremadura niega de manera rotunda los extremos que una militante está difundiendo en redes sociales y que algunos medios han dado por válidos".

Así comienza el escrito, en el que ratifican la versión de Quintana y afirman con rotundidad que "no ha existido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana", refiriéndose a la denunciante. "Las afirmaciones que se están realizando en redes sociales son rotundamente falsas y carecen de cualquier fundamento", continúan.

El partido también ha anunciado que emprenderá acciones legales "contra quienes lancen este tipo de acusaciones falsas y contra quienes, de manera consciente, contribuyan a su difusión. El PSOE de Extremadura defenderá su honorabilidad y la de sus responsables frente a cualquier intento de difamación". De este modo, el PSOE extremeño ha decidido pronunciarse a favor de su actual presidente de la Comisión Gestora, rechazando las acusaciones que ha protagonizado en los últimos días.

La versión de la denunciante

La versión inicial, que fue recogida por distintos medios, indicaba que la denuncia habría sido interpuesta a través de los canales internos habilitados por el PSOE. En la misma, la concejala de un municipio de la provincia de Cáceres aseguraba haber sido acosada y amenazada por Quintana, así como que el entonces secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, habría conseguido su expulsión como trabajadora del partido.

Los medios que sustentaban esta versión, aseguraban que el presunto acoso habría terminado con su salida de la sede del PSOE extremeño en Mérida. Una decisión que, según la concejala, fue ratificada por Gallardo y atribuida al entonces alcalde de Don Benito. La denunciante también detallaba supuestas amenazas telefónicas y difamaciones en un marco de presunto acoso laboral, sosteniendo que tras estas presiones fue despedida de su puesto en la sede del PSOE en Mérida.

