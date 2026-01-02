¿Quién es José Luis Quintana, el encargado de la gestora del PSOE extremeño denunciado por acoso laboral?

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, ha ocupado el foco mediático en los últimos días por ser el encargado de tomar las riendas del partido en la comunidad al ser nombrado el presidente de la gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

Este viernes Quintana vuelve a ser protagonista. Una militante le habría denunciado por acoso laboral. Sin señalarle directamente, la militante ha utilizado sus redes sociales para difundir el canal interno de denuncias puesto en marcha por el partido, para denunciar “artimañas” y que no se deje “la organización en manos de personas que se sirven del poder para hacer daño”.

Asegura que no se puede “permitir el abuso de poder dentro de la organización, mucho menos el acoso ya sea laboral, sexual, los bulos propagados, las injurias etc.” Y pide que se pongan “límites”.

Aunque la denuncia no menciona directamente a Quintana, tanto él como el partido en la comunidad han negado de manera rotunda lo denunciado. A través de sus redes sociales, el delegado del Gobierno en Extremadura ha desmentido lo publicado. Asegura que “es rotundamente falso”, que “no ha existido ningún tipo de persecución” y que esta militante “nunca ha dependido laboralmente” de él. Además, ha anunciado “acciones legales contra quien lance o difunda estos bulos”.

El PSOE extremeño respalda a Quintana

De manera paralela, el partido ha emitido un comunicado en el que también niegan de manera rotunda “los extremos que una militante está difundiendo en redes sociales y que algunos medios han dado por válidos”. Tal y como ha hecho el propio Quintana, desde el PSOE extremeño aseguran que no ha existido ninguna “persecución laboral” y lo tachan de “bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable”

Fuentes del partido en Extremadura se muestran “cansados” de que les intenten “desgastar” a base de “bulos, mentiras y falsedades”. Y defienden que no consta ninguna denuncia a nivel regional.

Desde Ferraz no se han manifestado públicamente y fuentes socialistas no confirman el registro de esta denuncia. De producirse el protocolo a seguir no es el mismo que con las registradas por acoso sexual. No se dirigirían al Comité antiacoso sino a otros órganos especializados como la Comisión de ética y garantías.

La relación entre Sánchez y Quintana

Antes de llegar a la Delegación del Gobierno, José Luis Quintanagobernó en Don Benito, Badajoz, durante 8 años. Precisamente este municipio pacense fue el elegido por el presidente del Gobierno para impulsar su candidatura a las primarias de 2014 y 2017. Quintana se ha mantenido siempre fiel a Sánchez y él se ha referido al delegado del Gobierno en varias ocasiones como un “amigo”. La última vez que recordó cómo se fraguaron aquellas primarias fue hace dos semanas, en el cierre de campaña de las elecciones extremeñas. Sánchez se refirió a aquellos años como un "periplo" y a Don Benito como una ciudad "a la que tiene mucho cariño".

