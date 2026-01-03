Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Maduro capturado

Feijóo pide una "transición democrática" en Venezuela y Abascal celebra la "caída de Maduro"

El líder del PP ha defendido una salida democrática a la crisis venezolana tras la ofensiva de Estados Unidos, mientras Vox celebra el fin del liderazgo de Nicolás Maduro y la izquierda denuncia el ataque militar.

Feijóo

Reacciones al ataque de Estados Unidos a Venezuela | EUROPAPRESS

Beatriz García
Publicado:

La ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han provocado una cascada de reacciones en la política española. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que este sábado es "un mal día para el régimen de Nicolás Maduro y para sus aliados", incluidos, ha subrayado, algunos situados "en la órbita del Gobierno de España".

En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha defendido que la prudencia ante la situación internacional "es compatible con la esperanza" de que Venezuela pueda recuperar el futuro "que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país".

El presidente del PP ha recordado que su formación lleva años denunciando el régimen chavista y ha criticado que fuera el actual Gobierno socialista quien "sacó de Venezuela" al ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González, mientras Maduro se mantuvo en el poder "pese a perderlas".

Ante la nueva escalada de la crisis entre Washington y Caracas, Feijóo ha señalado que la principal preocupación del PP son los españoles residentes en Venezuela y el conjunto de la población venezolana. En su opinión, el país caribeño ha sufrido "una férrea dictadura" y necesita "un futuro sin represión y con una transición democrática", que ha vinculado al liderazgo de Edmundo González y de la dirigente opositora María Corina Machado. "Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece", ha afirmado en una publicación difundida por el Partido Popular.

Abascal celebra la caída de Maduro y carga contra Sánchez

En la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al régimen "narcoterrorista de Maduro" que se rinda para evitar más sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha acusado de haber sido torturado "sin descanso y con brutalidad". Abascal ha asegurado que "el mundo es hoy un poco más libre" y ha expresado el apoyo de su partido a la restauración de la democracia en Venezuela.

Además, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que la caída de Maduro supone "un golpe para la mafia 'sanchista'" incluso mayor que las recientes detenciones de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La izquierda condena el ataque y pide desescalada

El PSOE ha compartido el mensaje del presidente del Gobierno en el que apela a la responsabilidad y a la desescalada del conflicto. Por su parte, Sumar ha instado al Ejecutivo del que forma parte a condenar el ataque aéreo estadounidense, que ha calificado como un "acto de piratería imperialista".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha denunciado la "agresión imperialista" de Estados Unidos sobre Venezuela en un mensaje difundido por varios ministros y dirigentes de la formación, entre ellos Mónica García, Ernest Urtasun y Sira Rego.

Podemos ha ido más allá. Su secretaria general, Ione Belarra, ha reclamado la ruptura de las relaciones diplomáticas de España con Estados Unidos y la salida de la OTAN "antes de que sea tarde".

