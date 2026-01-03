Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La previsión

Mercedes Martín avisa de nieve y heladas en capitales de España: dónde y cuándo nevará entre el domingo y Reyes

El frío intenso y las nevadas afectarán al centro, norte y este peninsular.

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Publicidad

El invierno entra con fuerza en este arranque de 2026, con un episodio invernal poco frecuente por su extensión, duración y severidad, que además coincide con una de las semanas de mayor movilidad del invierno.

Desde este fin de semana, la borrasca fría aislada Francis se aproximará al sur peninsular, aportando humedad y precipitaciones, mientras que desde el norte se abrirá un auténtico pasillo de vientos que canalizará aire muy frío de origen ártico hacia la Península. El contraste entre ambas masas de aire será clave: lluvias intensas en el sur y el este y un desplome térmico generalizado que favorecerá la nieve a cotas muy bajas.

Este sábado, Francis dejará precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Huelva, el golfo de Cádiz, el entorno del Estrecho, Málaga, el norte de Alicante y el sur de Valencia. De forma paralela, el aire ártico comenzará a penetrar por el norte peninsular, con nevadas en la Cordillera Cantábrica, País Vasco, Navarra y Pirineos, y una cota que irá descendiendo hasta situarse en torno a los 500 metros durante la madrugada.

Domingo 4 de enero

A partir del domingo 4, la masa fría comenzará a imponerse. Las precipitaciones podrán transformarse en nieve en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con un descenso acusado de la cota. En el cuadrante noreste y en puntos del interior del este, la nieve podría aparecer prácticamente a cualquier altitud. En otras áreas del centro y norte, la cota se moverá entre los 300 y 600 metros, lo que abre la puerta a ver nevar en capitales poco habituadas a este tipo de situaciones.

Lunes 5 de enero

El lunes 5, víspera de Reyes, se perfila como el día más delicado del episodio. Será la jornada con mayor probabilidad de nevadas, especialmente durante la primera mitad del día, coincidiendo además con desplazamientos y celebraciones al aire libre. A esto se sumará un descenso térmico muy acusado, con heladas que comenzarán a generalizarse en el interior.

La Cabalgata de Reyes estará marcada por el frío. En muchas ciudades, las temperaturas ya serán negativas o muy cercanas a los 0 ºC al caer la tarde, con una sensación térmica aún más baja por efecto del viento. No se descartan ajustes de horarios, adelantos o suspensiones en algunos municipios, especialmente donde la lluvia o la nieve puedan complicar los recorridos.

¿En qué capitales podría nevar?

Entre la noche del domingo y la tarde del lunes, las precipitaciones se extenderán por el centro y el este peninsular. Además de las zonas de montaña, donde se esperan los mayores espesores, la nieve podría aparecer en capitales como Madrid, Teruel, Cuenca, Albacete, Huesca, Lleida, Ávila, Segovia, Guadalajara, Soria o Salamanca, sin descartar otras del interior y del tercio norte.

El modelo europeo prevé espesores de hasta 2 cm en la mayoría de estas ciudades. En casos como Teruel o Segovia podrían rondarse o superarse esos valores, mientras que en el resto los acumulados, a priori, serían inferiores. La interacción entre el aire ártico y la precipitación será determinante, por lo que conviene seguir de cerca la evolución de la situación.

Martes 6 de enero

El Día de Reyes será previsiblemente el día más frío de la semana. Las heladas se extenderán a buena parte del interior peninsular, con valores muy bajos en capitales de provincia y registros extremos en zonas de montaña. En los Pirineos se podrán alcanzar temperaturas próximas a los -20 ºC, mientras que en mesetas y valles interiores las mínimas serán claramente negativas. Incluso en áreas próximas a la costa mediterránea se notará un frío poco habitual para la zona.

A medida que avance la semana, las nevadas tenderán a remitir en el este, pero el aire frío seguirá presente. Las madrugadas posteriores, ya con cielos más despejados y menos viento, serán propicias para heladas intensas y persistentes.

¿Será una Filomena?

Conviene recalcar que no estamos ante una nueva Filomena, temporales invernales de carácter extraordinario. No obstante, no son necesarias cantidades excepcionales de nieve para que, en zonas habitadas o poco acostumbradas a este fenómeno, se produzcan problemas, especialmente cuando el episodio coincide con una elevada movilidad en carretera por las cabalgatas y el regreso de las vacaciones de Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín avisa de nieve y heladas en capitales de España: dónde y cuándo nevará entre el domingo y Reyes

Nieve en Madrid

La AEMET alerta de fuertes tormentas y posibles nevadas en todo Madrid

En este pueblo la próxima semana el termómetro marcará los -20 ºC de mínima

En este pueblo la próxima semana el termómetro marcará los -20 ºC de mínima

Roberto Brasero y la previsión para los primeros días de enero
La previsión

Roberto Brasero y la previsión para los primeros días de enero: "Borrasca para Año Nuevo y nevadas para Reyes"

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre
Tus imágenes

Vota la mejor foto de los espectadores del mes de diciembre

La previsión del 1 de enero
La previsión

Mercedes Martín avisa: "Nochevieja con frío intenso y comienzo de año marcado por lluvias fuertes en Canarias"

Una nueva borrasca de gran impacto, la sexta de la temporada, Francis, dejará lluvias intensas en Canarias a partir del jueves y afectará durante el fin de semana a la mitad oeste de la Península.

César Gonzalo
Tiempo estable

Los cambios que trae el Año Nuevo, según César Gonzalo: despediremos el año con frío y nieblas

El martes comienza con nieblas abundantes serán en persistentes en Castilla y León. En el resto del interior tenderán a ir levantando con el paso de las horas para dejarnos una tarde soleada, salvo en el extremo norte donde tendremos algunas lluvias débiles. Este tiempo estable seguirá con nosotros, en el último día del año que se presenta con más frío

La previsión del tiempo de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Despediremos 2025 con frío y nieblas engelantes"

Alud Huesca

¿Qué es un alud de nieve como el de Huesca y cómo se produce?

Imagen de inundaciones en Murcia

Última hora del temporal: mejora la situación en Los Alcázares y desciende el caudal de la rambla de Las Colonias

Publicidad