Mercedes Martín avisa de nieve y heladas en capitales de España: dónde y cuándo nevará entre el domingo y Reyes

El invierno entra con fuerza en este arranque de 2026, con un episodio invernal poco frecuente por su extensión, duración y severidad, que además coincide con una de las semanas de mayor movilidad del invierno.

Desde este fin de semana, la borrasca fría aislada Francis se aproximará al sur peninsular, aportando humedad y precipitaciones, mientras que desde el norte se abrirá un auténtico pasillo de vientos que canalizará aire muy frío de origen ártico hacia la Península. El contraste entre ambas masas de aire será clave: lluvias intensas en el sur y el este y un desplome térmico generalizado que favorecerá la nieve a cotas muy bajas.

Este sábado, Francis dejará precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Huelva, el golfo de Cádiz, el entorno del Estrecho, Málaga, el norte de Alicante y el sur de Valencia. De forma paralela, el aire ártico comenzará a penetrar por el norte peninsular, con nevadas en la Cordillera Cantábrica, País Vasco, Navarra y Pirineos, y una cota que irá descendiendo hasta situarse en torno a los 500 metros durante la madrugada.

Domingo 4 de enero

A partir del domingo 4, la masa fría comenzará a imponerse. Las precipitaciones podrán transformarse en nieve en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con un descenso acusado de la cota. En el cuadrante noreste y en puntos del interior del este, la nieve podría aparecer prácticamente a cualquier altitud. En otras áreas del centro y norte, la cota se moverá entre los 300 y 600 metros, lo que abre la puerta a ver nevar en capitales poco habituadas a este tipo de situaciones.

Lunes 5 de enero

El lunes 5, víspera de Reyes, se perfila como el día más delicado del episodio. Será la jornada con mayor probabilidad de nevadas, especialmente durante la primera mitad del día, coincidiendo además con desplazamientos y celebraciones al aire libre. A esto se sumará un descenso térmico muy acusado, con heladas que comenzarán a generalizarse en el interior.

La Cabalgata de Reyes estará marcada por el frío. En muchas ciudades, las temperaturas ya serán negativas o muy cercanas a los 0 ºC al caer la tarde, con una sensación térmica aún más baja por efecto del viento. No se descartan ajustes de horarios, adelantos o suspensiones en algunos municipios, especialmente donde la lluvia o la nieve puedan complicar los recorridos.

¿En qué capitales podría nevar?

Entre la noche del domingo y la tarde del lunes, las precipitaciones se extenderán por el centro y el este peninsular. Además de las zonas de montaña, donde se esperan los mayores espesores, la nieve podría aparecer en capitales como Madrid, Teruel, Cuenca, Albacete, Huesca, Lleida, Ávila, Segovia, Guadalajara, Soria o Salamanca, sin descartar otras del interior y del tercio norte.

El modelo europeo prevé espesores de hasta 2 cm en la mayoría de estas ciudades. En casos como Teruel o Segovia podrían rondarse o superarse esos valores, mientras que en el resto los acumulados, a priori, serían inferiores. La interacción entre el aire ártico y la precipitación será determinante, por lo que conviene seguir de cerca la evolución de la situación.

Martes 6 de enero

El Día de Reyes será previsiblemente el día más frío de la semana. Las heladas se extenderán a buena parte del interior peninsular, con valores muy bajos en capitales de provincia y registros extremos en zonas de montaña. En los Pirineos se podrán alcanzar temperaturas próximas a los -20 ºC, mientras que en mesetas y valles interiores las mínimas serán claramente negativas. Incluso en áreas próximas a la costa mediterránea se notará un frío poco habitual para la zona.

A medida que avance la semana, las nevadas tenderán a remitir en el este, pero el aire frío seguirá presente. Las madrugadas posteriores, ya con cielos más despejados y menos viento, serán propicias para heladas intensas y persistentes.

¿Será una Filomena?

Conviene recalcar que no estamos ante una nueva Filomena, temporales invernales de carácter extraordinario. No obstante, no son necesarias cantidades excepcionales de nieve para que, en zonas habitadas o poco acostumbradas a este fenómeno, se produzcan problemas, especialmente cuando el episodio coincide con una elevada movilidad en carretera por las cabalgatas y el regreso de las vacaciones de Navidad.

