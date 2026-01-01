Una militante del PSOE presenta una denuncia por acoso laboral contra José Luis Quintana, pero él lo niega: "Nunca dependió de mí"

Tras las acusaciones por varios medios de comunicación difundidas este jueves, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha pronunciado para desmentirlas. En un mensaje difundido en su cuenta de 'X', Quintana, que preside la Comisión Gestora del PSOE en Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, niega las acusaciones de acoso laboral que varios medios atribuyen a él.

"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", señala el delegado extremeño.

Según la versión recogida por distintos medios, la denuncia habría sido interpuesta a través de los canales internos habilitados por el PSOE. En la misma, la concejala de un municipio de la provincia de Cáceres aseguraría haber sido acosada y amenazada por Quintana, así como que el entonces secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, habría conseguido su expulsión como trabajadora del partido.

Esta versión ha sido recogida por varios medios, que señalan que el presunto acoso habría terminado con su salida de la sede del PSOE extremeño en Mérida. Una decisión que, según la concejala, fue ratificada por Gallardo y atribuida al entonces alcalde de Don Benito.

El lunes, diversos diarios se hicieron eco de la denuncia presentada por la concejala socialista ante los canales oficiales del PSOE, en la que se detallan supuestas amenazas telefónicas y difamaciones en un marco de presunto acoso laboral. La denunciante sostiene que tras estas presiones fue despedida de su puesto en la sede del PSOE en Mérida.

Según estas informaciones, la decisión habría sido impulsada por Quintana, con el visto bueno del expresidente socialista y por la que la edil atribuye la salida a decisiones del exalcalde de Don Benito.

El Diario El Mundo, entre otros, recoge que la trabajadora denunció a través del canal oficial de Ferraz casos de amenazas y difamaciones, dentro de un supuesto marco de acoso laboral que habría llevado a su despido del partido. Por otro lado, Quintana ha pedido mantener el foco en la verificación de hechos y ha destacado la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras las investigaciones y las explicaciones pertinentes se desarrollan.

