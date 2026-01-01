Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

PSOE denuncia

Una militante del PSOE presenta una denuncia por acoso laboral contra José Luis Quintana, pero él lo niega: "Nunca dependió de mí"

Según 'El Mundo' la militante presentó la denuncia a través de los canales internos del PSOE.

Jos&eacute; Luis Quintana en rueda de prensa

José Luis Quintana en rueda de prensaEuropa Press

Publicidad

Tras las acusaciones por varios medios de comunicación difundidas este jueves, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha pronunciado para desmentirlas. En un mensaje difundido en su cuenta de 'X', Quintana, que preside la Comisión Gestora del PSOE en Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, niega las acusaciones de acoso laboral que varios medios atribuyen a él.

"Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", señala el delegado extremeño.

Según la versión recogida por distintos medios, la denuncia habría sido interpuesta a través de los canales internos habilitados por el PSOE. En la misma, la concejala de un municipio de la provincia de Cáceres aseguraría haber sido acosada y amenazada por Quintana, así como que el entonces secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, habría conseguido su expulsión como trabajadora del partido.

Esta versión ha sido recogida por varios medios, que señalan que el presunto acoso habría terminado con su salida de la sede del PSOE extremeño en Mérida. Una decisión que, según la concejala, fue ratificada por Gallardo y atribuida al entonces alcalde de Don Benito.

El lunes, diversos diarios se hicieron eco de la denuncia presentada por la concejala socialista ante los canales oficiales del PSOE, en la que se detallan supuestas amenazas telefónicas y difamaciones en un marco de presunto acoso laboral. La denunciante sostiene que tras estas presiones fue despedida de su puesto en la sede del PSOE en Mérida.

Según estas informaciones, la decisión habría sido impulsada por Quintana, con el visto bueno del expresidente socialista y por la que la edil atribuye la salida a decisiones del exalcalde de Don Benito.

El Diario El Mundo, entre otros, recoge que la trabajadora denunció a través del canal oficial de Ferraz casos de amenazas y difamaciones, dentro de un supuesto marco de acoso laboral que habría llevado a su despido del partido. Por otro lado, Quintana ha pedido mantener el foco en la verificación de hechos y ha destacado la necesidad de respetar la presunción de inocencia mientras las investigaciones y las explicaciones pertinentes se desarrollan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estos son los presidentes autonómicos que han decidido subirse el sueldo en 2026

Sueldos de los políticos: busca el salario de cada alcalde y presidente autonómico de España

Publicidad

España

José Luis Quintana en rueda de prensa

Una militante del PSOE presenta una denuncia por acoso laboral contra José Luis Quintana, pero él lo niega: "Nunca dependió de mí"

Sueldos de los políticos: busca el salario de cada alcalde y presidente autonómico de España

Estos son los presidentes autonómicos que han decidido subirse el sueldo en 2026

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

2026, un año intenso en los tribunales con los juicios a Ábalos, Koldo y el hermano de Pedro Sánchez

Entrevista a Alberto Núñez Feijóo en Servimedia
Año político

Feijóo mantiene la "centralidad" como eje del PP ante 2026 y abre la puerta a pactos con Vox

Isabel Díaz Ayuso, discurso Fin de Año
Año Nuevo

Isabel Díaz Ayuso despide 2025 con un discurso cargado de mensajes y anuncios: "Madrid es la España de Siempre con más ganas que nunca"

Cárcel madrileña de Soto del Real
Nochevieja

Así pasarán la Nochevieja Ábalos y Koldo en Soto del Real: Menú especial con langostinos, uvas y a las 20:15h en la celda

En estas fechas se hacen pequeñas excepciones en el menú para conmemorar la llegada del nuevo año.

A3 Noticias 1 (24-06-25) Exministros y ex altos cargos del PSOE piden por carta la dimisión de Pedro Sánchez para "restituir el honor" del partido
El año del PSOE

Corrupción, denuncias de acoso y pérdida de votos: el PSOE despide 2025 en el año más amargo para Pedro Sánchez

El balance triunfal de Sánchez contrasta con la realidad vivida por el partido durante este año.

Pedro Sánchez elige a Elma Saiz como la nueva portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Pedro Sánchez hace balance de 2025 y explica "cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes"

Fiscal general Álvaro García Ortiz

La Fiscalía pide al Supremo anular la condena al exfiscal general García Ortiz

Leire Díez en el Senado

El PSOE reconoce pagos de 15.000€ a Leire Díez por trabajos periodísticos en 2017

Publicidad