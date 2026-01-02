Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo envía a la jueza sus mensajes con Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del PP preguntó al entonces presidente de la Generalitat por la cantidad de muertos.

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón

Alberto Núñez Feijóo y Carlos MazónEuropa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, encargado de la investigación de la DANA que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que se intercambió el 29 de octubre de 2024 con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En dichas comunicaciones, Feijóo se interesa por el número de muertos y desaparecidos y pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que este le esté prestando ayuda. Además, le insiste en un par de ocasiones que debe liderar la comunicación, ya que es "la clave", según consta en el acta notarial al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

A las 19:59 horas, en su segundo mensaje con Mazón, el líder popular manda un mensaje de ánimo y añade: "Lidera informativamente como hiciste con el incendio. Lleva la iniciativa de la comunicación... Es la clave. Los alcaldes y diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando", figura en uno de los mensajes.

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo, prevista para el 9 de enero, se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la jueza ha accedido.

Ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo se justificó el pasado día 29 ante los medios asegurando que había remitido a la jueza lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

Otro acta notarial

Finalmente, este viernes Feijóo ha remitido a la jueza otro acta notarial con esos mensajes que mandó al expresidente del Consell el día 29 de octubre de 2024. "Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera", han añadido fuentes del partido.

Según el PP, ante "la total desinformación" del Gobierno de Sánchez al inicio de la DANA, Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat para "conocer de primera mano la situación y proponer la coordinación con ayuntamientos y diputaciones, así como para solicitar que se informase a la ciudadanía". Igualmente, manifestó su disposición a acudir a Valencia con prontitud, han añadido fuentes de la formación.

