Feijóo no descarta que Zapatero se siente en un banquillo por el rescate de Plus Ultra

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su primera entrevista de este año, concedida a Servimedia, ha señalado directamente a un expresidente del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero. El motivo es que el gallego necesita que el socialista "acredite" si participó en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, entre otras aclaraciones.

"No descarto que pueda sentarse en un banquillo", afirmó, dejando claro que esa decisión, que no depende de él, corre a cargo "de los sumarios, de las investigaciones, de la UCO y, al final, de los jueces". Aún así le ha reclamado explicaciones públicas: "El ex presidente Zapatero tiene que acreditar si medió o no medió en el rescate de un avión por un importe de 53 millones de euros de dinero público".

El popular no se quedó ahí y pidió al expresidente que aclarase otras cuestiones que, para él, también son sospechosas, como "por qué durante tanto tiempo viajaba una o dos veces al mes aentrevistarse con el dictador Maduro". Otra de ellas sería "si realmente es un lobista o no de las empresas asiáticas".

Ante esto, el gallego asegura que "tiene que dar explicaciones, y como no las ha dado, hemos tenido que llamarle", confirmando que Zapatero será "uno de los últimos en comparecer" ante la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo'.

Según explicó, el objetivo es recabar primero más información a través de las declaraciones de otros implicados antes de interrogar al expresidente. Afirma no tener "ningún interés" en verlo declarar, tratándose de aclarar informaciones que son "absolutamente alarmantes", aclaró Feijóo.

Un retraso "por respeto"

Entre las circunstancias que considera "preocupantes", el líder popular insistió en que su partido no forzará la comparecencia del expresidente "en el corto plazo". En primer lugar, porque antes deberán de acudir otros testigos de la comisión como el empresario Julio Martínez. Y en segundo lugar, "por una cuestión de respeto": "Será uno de los últimos en comparecer simplemente porque ha sido presidente del Gobierno de mi país".

Feijóo ya lo avisó el pasado mes de diciembre tras las imágenes publicadas por el medio 'El Debate' donde se encontraban Zapatero y Martínez en un descampado sin cobertura los días previos a la detención del empresario por blanqueo de capitales en la investigación sobre la aerolínea.

El popular pedía respuestas y aclarar si el encuentro se produjo para "borrar pruebas" y también si le dio un "chivatazo". "España merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que ibas a ser detenidas para borrar pruebas o no", subrayó.

