Telefónica entrega al juez que investiga el caso Begoña Gómez nuevos correos que "reflejan la existencia de reuniones"

El juez Peinado, que investiga el caso Begoña Gómez, había pedido a Telefónica las actas de todas las reuniones sobre el software de la cátedra que codirigía la esposa del presidente. Un software que está bajo investigación. Telefónica ha respondido que no ha encontrado actas, pero sí correos electrónicos que "reflejan la existencia de reuniones y algunos puntos tratados" en las mismas, y que guardarían relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva. Un material que ahora va a analizar la UCO.

En diciembre fue cuando el juez que instruye el caso solicitó a las patrocinadoras de la plataforma digital que desarrolló la cátedra que dirigía Begoña Gómez, entre las cuales estaba Telefónica, que aportasen "las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación al desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org".

Telefónica aporta correos electrónicos sobre las reuniones

Ese es el dominio de la página web del 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que se investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta apropiación indebida. En su respuesta, Europa Press recoge que el equipo de Telefónica aclara al juez Peinado que aunque no cuentan "con agendas o actas propiamente dichas de las reuniones celebradas en el marco de la citada colaboración", sí que conserva "correos electrónicos que reflejan la existencia de reuniones (y en ocasiones algunos puntos tratados o que se pretendía tratar)".

Cabe recordar que el magistrado encargó precisamente en diciembre otro informe al Instituto Armado sobre los 38 correos electrónicos intercambiados entre Indra y Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno.

