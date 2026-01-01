Isabel Díaz Ayuso despide 2025 con un discurso cargado de mensajes y anuncios: "Madrid es la España de Siempre con más ganas que nunca"

En un tono cercano Isabel Díaz Ayuso compartía sus mejores deseos para el recién estrenado 2026. Para su mensaje a la ciudadanía de este 31 de diciembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid elegía el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares para poner en valor el trabajo de quienes lo dieron todo en los grandes incendios que afectaron a la región el pasado verano.

En su discurso a los madrileños, la líder del Partido Popular de Madrid definía la región como "la más viva del momento, la que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo, la que pone freno a los totalitarios y a las ideologías que solo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer".

Antes de las Campanadas de la Puerta del Sol la jefa del Ejecutivo autonómico hacía un alegato en favor de un modelo de convivencia apoyado en dos pilares fundamentales como son la libertad y la pluralidad. Defendía la igualdad de oportunidades y ante la Ley, de todos y cada uno de los individuos "sin dejar a nadie por el camino", con unidad.

"Desde esa pluralidad es como, juntos, podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir", expresaba Ayuso.

El 2026 en Madrid

En su visión de Madrid comocorazón y motor de España en muchos ámbitos, Isabel Díaz Ayuso recordaba que en el año que comienza la Comunidad acogerá "nuevos eventos deportivos, culturales, empresariales, nacionales e internacionales", como la Fórmula 1 como gran novedad. También aprovechaba para anunciar "nuevos servicios públicos" y "proyectos que curen enfermedades y salven vidas".

Felipe VI como referencia

Para despedir 2025 la presidenta de la Comunidad de Madrid citaba por último al Rey y su también tradicional discurso de Nochebuena, ensalzándolo como hoja de ruta para todos los españoles y reiterando las palabras de Felipe VI: "Podremos lograr nuestros objetivos con aciertos y errores si los emprendemos juntos, participando todos, orgullosos, de este gran proyecto en común que es España".

"Madrid es la España de Siempre con más ganas que nunca. Feliz noche y feliz 2026 a todos", concluía.

Los mensajes de otros presidentes

El resto de presidentes autonómicos también han cumplido con la tradición, bien desde lugares emblemáticos o desde sus despachos. Los principales problemas que percibe la población -como la vivienda- han copado buena parte de los discursos, en los que también se han abundado las referencias a la polarización. Especial atención han despertado los de los líderes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; y de Aragón, Jorge Azcón. Todos ellos del Partido Popular, y que este 2026 se enfrentarán a unos comicios autonómicos.

