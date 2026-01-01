Estos son los presidentes autonómicos que han decidido subirse el sueldo en 2026

Los sueldos de los trabajadores llevan años estancados. Desde los años 90, la productividad por hora en España ha aumentado cerca de un 30 %, pero los salarios reales, descontando la inflación, apenas han mejorado un 11,5 %.

No obstante, el Gobierno ha aprobado una subida salarial a los funcionarios públicos. Una medida que varios presidentes autonómicos han decidido también aplicarse a ellos mismos. Está incluida en los presupuestos regionales de 2026 y supone un incremento del 2 % en sus retribuciones.

Al menos siete presidentes autonómicos seguirán este criterio. Se trata de Adrián Barbón (Asturias), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Imanol Pradales (País Vasco), María Chivite (Navarra), Gonzalo Capellán (La Rioja), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha).

La subida deriva del decreto ley que marca los aumentos salariales del sector público, es decir, un 2,5% en 2025 y cerca del 2% adicional para 2026. Ahora los gobiernos autonómicos han decidido añadirlos en sus cuentas. En la mayoría de los casos, los presupuestos regionales incluyen una cláusula que garantiza esa actualización autonómica.

Salarios actuales

Si nos fijamos en Asturias, Adrián Barbón percibirá una remuneración ajustada desde los 72.979 euros anuales que cobraba en 2025. En Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con un sueldo de 71.835 euros el pasado año, también verá una ligera mejora.

Por otra parte, en el País Vasco, Imanol Pradales no ha detallado su cifra exacta, aunque el proyecto de Presupuestos de la comunidad confirma que sus retribuciones crecerán al mismo ritmo que las de los funcionarios. En Navarra, María Chivite alcanzará los 83.381,76 euros anuales repartidos en 14 pagas, mientras que Gonzalo Capellán, presidente riojano, que ganaba 82.756 euros, también actualizará su salario.

Mientras que en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pasará a cobrar un salario superior al de los 91.717,78 euros anuales actuales. Al igual que Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León con 79.415 euros.

El mejor pagado

Ni el de Aragón con 96.013 euros al año, ni Juanma Moreno en Andalucía con 89.275 euros o el recién Pérez Llorca en Valencia, el mejor líder pagado continúa siendo Salvador Illa. El presidente de la Generalitat de Cataluña cobra 136.177 euros anuales, según las cifras actuales a falta de aprobar las cuentas de 2026.

¿Quiénes no lo suben?

Hay quienes no han adoptado esta medida. Madrid, Canarias y Galicia han decidido mantener el sueldo de su presidente. En el caso de la capital, el cargo lleva 14 años sin subir de los 103.090 euros anuales, situándolo en una de las cifras más altas entre las diferentes autonomías.

