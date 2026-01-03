Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así han sido las fuertes explosiones de madrugada en Caracas: "Lo que se temía ya está sucediendo"

Se han registrado de madrugada en varias zonas de Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda. El Gobierno de Venezuela declara el estado de conmoción y llama a la "lucha armada".

Imágenes del momento de los bombardeos

Juan Muñoz
Actualizado:
Publicado:

Varias explosiones han sorprendido a Venezuela durante la madrugada de este sábado en lo que supone una escalada del conflicto entre Estados Unidos y el país venezolano.

Las fuertes explosiones han tenido lugar en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda. Varios testigos afirman haber visto aviones sobrevolando las zonas afectadas, aunque por ahora no hay confirmación de cómo se han llevado a cabo los ataques.

Maduro llama a la "lucha armada"

El presidente venezolano ha denunciado el ataque, llamando a la "lucha armada" contra Estados Unidos y declarando el estado de conmoción en el país.

Los vídeos compartidos en redes sociales, grabados justo después de las explosiones, muestran enormes columnas de humo que salen de varias zonas de la capital venezolana.

"Lo que se temía ya está sucediendo"

El propio Óscar Puente, ministro de Transportes, ha publicado un tuit con varios vídeos de los ataques junto al siguiente mensaje: "Lo que se temía ya está sucediendo. Venezuela".

Otros usuarios de la red social también han publicado imágenes y vídeos de los ataques sobre Caracas. En ellos se pueden ver las enormes columnas de humo provocadas por los bombardeos.

Fuertes explosiones sacuden Caracas en medio de la escalada de tensión con EEUU

Estados Unidos ataca Venezuela, en directo: Trump asegura que ha capturado a Maduro

El barrio de Petare, en Caracas, capital de Venezuela

Estos son los lugares que Estados Unidos ha atacado en Venezuela

