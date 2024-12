El Gobierno respalda a García Ortiz: "No hay ningún mensaje que pruebe la acusación tan grave que han hecho medios y partidos"

La ausencia de mensajes en el móvil de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, es para el Partido Socialista la prueba definitiva de su inocencia. El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez confesó anoche desde Bruselas que "no hay ningún mensaje que pruebe la acusación tan grave que han hecho medios y partidos. La pregunta es quién va a pedir disculpas".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que queda probado que "no hay nada" en el móvil de García Ortiz, que demuestre que filtró datos personales de pareja de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, ha denunciado un intento de "embarrar todo" para "salvar la cara" de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Hasta hace dos días se decía que este señor, el fiscal general, poco menos era el que filtró personalmente, sin ningún tipo de prueba, los emails. Y ahora, ¿qué se descubre? Que no hay nada en el correo de este señor y no hay nada en el móvil, pues acabó la historia", ha dicho el ministro socialista esta mañana en el programa de Susanna Griso Espejo Público.

El ministro Óscar López, también niega que Moncloa tuviese el correo del novio de Ayuso antes de ser publicado y que trabajadores tuvieran el correo electrónico con datos secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de que fuesen publicados en los medios de comunicación.

En referencia a la causa Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid, fue el propio Lobato quien aportó el contenido de su móvil al juez. En él estaban mensajes cruzados con altos cargos de la Moncloa entre ellos los de la jefe de gabinete de Óscar López en los que se le pedía usar los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha acusado esta mañana en una rueda de prensa a Pedro Sánchez de estar acorralado por la corrupción y asegura que "la Guardia Civil certifica que estos altos cargos del gobierno manejaban un documento de manera ilegal".

