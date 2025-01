Jordi Turull anuncia que el PSOE ha aceptado reunirse de urgencia con Junts en Suiza

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha comunicado este sábado que el PSOE ha aceptado la reunión urgente en Suiza para tratar de reconducir la crisis entre ambos partidos: "Estamos cuadrando las agendas", ha dicho.

En declaraciones en su visita a la 28ª Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya, en Les Borges Blanques (Lleida), Turull se ha referido a la comparecencia de ayer viernes en Bruselas del líder de Junts, Carles Puigdemont, que anunció la suspensión de negociaciones sectoriales con el PSOE, incluida la de los próximos Presupuestos Generales del Estado, al entender que el Gobierno de Pedro Sánchez está incumpliendo los acuerdos de investidura firmados en 2023. "El president fue muy claro: así, de esta manera, no se puede seguir", ha dicho Turull, que ha explicado que el PSOE ha "aceptado la reunión extraordinaria y urgente" en Suiza que pidió Puigdemont, y también los "mediadores internacionales" que acuden habitualmente a estos encuentros en tierras suizas "se han puesto a disposición".

Jordi Turull no ha aclarado qué día se celebrará este encuentro crucial, porque las partes implicadas están cuadrando las agendas: "Son diversas personas con diversas responsabilidades y también les tiene que ir bien a los mediadores internacionales", ha argumentado. Lo que sí ha remarcado es que, "en función de cómo vaya este encuentro", será posible llegar a una "conclusión sobre si vale o no la pena seguir" dando apoyo desde Junts al Gobierno de Sánchez.

Si no fuese posible mantener la mayoría de la investidura, ha advertido, "cada uno con sus convicciones democráticas deberá tomar decisiones", una afirmación que enlaza con el aviso lanzado ayer viernes por Puigdemont, que dijo que, en caso de que su partido rompa con el PSOE, apelará a Sánchez a convocar elecciones. El PSOE "no ha sido leal" al acuerdo de investidura.

Según Turull, el PSOE no ha sido leal ni al texto, ni al contexto, ni al espíritu del acuerdo de investidura. Pero tampoco entra en los planes de Junts sumarse a una moción de censura del PP: "Negociar con alguien que por la mañana te pide ayuda y por la tarde quiere para ti muchos años de cárcel no tiene ningún tipo de sentido en este momento", ha explicado, añadiendo que "los diputados de Junts en Madrid saben que solo forman parte de un bloque, que es el de la defensa de los catalanes".

Anuncido de ayer de Puigdemont

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado ayer viernes que suspendía toda negociación con el PSOE por cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde se ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso optara por posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que "la decisión de la Mesa fue no tomar ninguna decisión", lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts "va en serio" y que "el riesgo de la ruptura era real" , por lo que los socialistas han preferido no dar un "portazo" a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com