¿Qué supondría el rechazo del decreto ómnibus? Subida del precio del abono transporte, cambios en las pensiones...

Que no salga adelante en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus es un duro golpe para el Gobierno. Supone un importante cambio en el precio de los transportes y un cambio en las pensiones. El Ejecutivo necesitaba o el apoyo de Junts per Cat o el del Partido Popular. Este miércoles se votaba ómnibus y otros dos decretos más. El PP ha confirmado su 'no' al decreto óminbus y desde los posconvergentes confirman que votarán en contra de los tres.

Si este miércoles el decreto decae, el jueves vuelven las tarifas regulares en el transporte. Se acabaron los descuentos. Los abonos que ahora están en vigor se pueden consumir, pero los nuevos se actualizarán.

Las medidas que recoge ómnibus

Ómnibus recoge un amplio paquete de medidas económicas y tributarias aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 —están en vigor desde el pasado 23 de diciembre y el Congreso tiene que decidir si las convalida o los deroga—. Entre ellas, se incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

Sobre el decreto, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Señala que contempla una revalorización del 2,8% para las pensiones contributivas, que beneficiará a 12 millones de pensionistas, mientras las no contributivas subirán un 9%. La pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales se fijará en 12.241 euros al año.

El texto también prorroga hasta el 30 de junio las ayudas al transporte público, que incluyen descuentos del 50% en títulos multiviaje, además de mantener la gratuidad en Cercanías, Rodalies y media distancia convencional. A partir de julio, se implementaría un nuevo modelo que garantiza transporte gratuito para menores de 15 años. En caso de no salir adelante, dejaría de existir esos descuentos.

En materia fiscal, el decreto extiende las deducciones del IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas y mantiene el apoyo a la industria electrointensiva, con una reducción del 80% en los peajes de acceso a la red eléctrica. También recoge la extensión de un año más de la prohibición de los desahucios y descuentos en 2025 en suministros a familias vulnerables.

El impuesto a las energéticas

Otro de los decretos ley que se votan en el Congreso es el gravamen para el sector energético. Fue pactado por Hacienda con ERC y Bildu y fue aprobado por decreto ley. Podemos anunció que romperá las negociaciones sobre los Presupuestos Generales de 2025 si deroga el decreto para ampliar el impuesto a las energéticas.

Convalidación de la jubilación demorada, parcial y activa

El real decreto ley que recoge los cambios en materia de pensiones fue pactado el pasado verano por el Gobierno con patronal y sindicatos. Afecta a la jubilación demorada, la parcial y la activa. La medida mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa y establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad.

