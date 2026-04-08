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El Gobierno elevará a 16 años el consentimiento sobre la propia imagen

El Ejecutivo prevé aprobar en mayo una norma que actualiza la protección del honor y la intimidad, con especial foco en menores y entorno digital.

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BolañosEuropa Press

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El Gobierno tiene previsto aprobar en mayo el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La norma, que será remitida al Parlamento, introduce cambios en el uso de la imagen personal y fija en 16 años la edad mínima para prestar consentimiento en este ámbito.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso. "Quiero anunciarles que una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", ha señalado.

Cambios en el uso de la imagen

El texto contempla que los menores de 16 años no puedan autorizar el uso de su imagen en situaciones que afecten a su intimidad o reputación. Según ha explicado el ministro, la ley busca adaptar una normativa vigente desde 1982 a la realidad digital actual.

"No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años", ha indicado Bolaños, aunque posteriormente ha matizado que la regulación se centra en impedir que los menores autoricen usos que afecten a su honor o privacidad.

En paralelo, el acceso a redes sociales y el tratamiento de datos personales de menores se abordará en otra ley específica, que también eleva de 14 a 16 años la edad mínima para consentir el uso de datos.

Inteligencia artificial y contenido audiovisual

La futura norma incorpora medidas para limitar el uso de tecnologías emergentes. En concreto, prohibirá emplear inteligencia artificial con fines comerciales o publicitarios utilizando la voz o imagen de una persona sin autorización previa.

Asimismo, incluye disposiciones dirigidas a proteger a víctimas de delitos frente a producciones audiovisuales basadas en hechos reales. El objetivo es evitar que los responsables de los delitos obtengan beneficios económicos derivados de estos contenidos.

Debate político en el Congreso

Durante su comparecencia, Bolaños también ha abordado el debate sobre la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, aprobada recientemente en Consejo de Ministros.

El ministro ha planteado al Partido Popular si respaldará esta iniciativa. "La pregunta es qué hará el Partido Popular con esta reforma constitucional que proponemos desde el Gobierno", ha señalado, cuestionando si se situará "cerca de las mujeres" o de otras posiciones políticas.

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