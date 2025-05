Margarita Robles dice sentirse respaldada por Sánchez pese a que la llamó "pájara": "Es de hace muchísimos años"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es la nueva eludida en las conversaciones mantenidas entre el presidente del Gobierno y el exministro de Transportes. En los WhatsApp filtrados, Pedro Sánchez la llama "pájara"y cree que duerme "con el uniforme puesto".

Respecto a estos calificativos ha sido preguntada la ministra a su llegada a la Feria Internacional de Defensa (Feindef) que se celebra en Ifema. Ella asegura sentirse respaldada por el presidente ya que lleva siete años formando parte del Ejecutivo. Así, trata de restar importancia a los mensajes de una conversación "privada" que ocurrió "hace muchísimo tiempo".

"La supuesta conversación de hace cuatro o cinco años (...) Juzguen ustedes después de siete años en este Gobierno", declara Robles. "No tengo nada que decir (...) Es una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya en un contexto totalmente diferente (...) ¿Por qué me voy a sentir dolida?", añade.

Insiste en que se trata de una conversación privada entre el presidente Sánchez y el que fuera su 'número dos', José Luis Ábalos. "Cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dice y lo que decimos"

Además, la titular de la cartera de Defensa expresa que no está "dolida" por los mensajes y que el contexto era diferente al actual. "En el Gobierno estamos trabajando y estamos trabajando bien", ha señalado.

Asimismo, pide al Partido Popular que empiece a "preocuparse por sus asuntos", después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo haya pedido su dimisión al entender que las palabras de Sánchez la "desautorizan".

También la portavoz del PSOE, Esther Peña, resta importancia a los mensajes filtrados de Sánchez sobre Robles e Iglesias. El diario 'El Mundo' asegura que el presidente la calificó como "pájara" o aseguró que "duerme con el uniforme".

"Creo que la justicia tiene sus propios mecanismos para esclarecer cuando suceden este tipo de cuestiones y confiamos, sin ninguna duda, en que la justicia actuará", ha dicho Peña, según recoge 'Europa Press'. Y muestra su preocupación porque salgan a la luz unos mensajes "privados". "Sí me preocupa que de repente unos mensajes que son privados acaben filtrados. Naturalmente, me preocupa en términos democráticos porque yo honestamente el interés informativo me cuesta verlo", ha dictaminado.

