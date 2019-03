El Gobierno asegura que "nunca" va a negociar con ETA

Así lo ha dicho Sáenz de Santamaría al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el plan integral de reinserción de presos terroristas anunciado este jueves por el Ministerio del Interior.



"Aquellos terroristas que de una manera clara, rotunda, decidida y solemne decidan abandonar la organización iniciarán un procedimiento de reinserción", ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, que ha dejado claro que para acceder a cualquier beneficio penitenciario los reclusos deberán cumplir "todos y cada uno de los requisitos que marca la ley".



En este sentido, ha remarcado que para obtener beneficios penitenciarios no bastará con una declaración "pública, solemne, firme y decidida" de abandono de la organización, sino que serán necesarios "todos y cada uno" de los requisitos legales.



Tras reiterar que el Gobierno no negociará "nunca" con la organización terrorista, Sáenz de Santamaría ha afirmado que los presos de ETA no deben esperar "nada" de ninguna negociación con la banda. "Un mensaje claro: no va a haber ninguna negociación. No esperen nada de eso", ha dicho.