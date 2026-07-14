El Congreso tumba la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno con el voto en contra de Junts, PP y Vox

El Congreso, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, han tumbado la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno como principio del que debería ser el primer proyecto de Presupuestos del Estado de la legislatura. La votación, que se repetirá dentro de una semana, salvo sorpresa con el mismo resultado, la Cámara anticipa el fracaso de las cuentas del Estado que ha prometido presentar el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la propuesta gubernamental recordando que con ella se "sostiene el Estado de bienestar", "se fortalece la soberanía nacional" y se "responde a las crisis con más eficacia".

Insistió en que la política económica del Gobierno "está funcionando" y permite "afrontar los retos que el país tiene por delante".

Senda de estabilidad rechazada

El Gobierno ha llevado hoy a un Pleno extraordinario el acuerdo del Consejo de Ministros con los objetivos de estabilidad para los próximos tres años, el primer trámite en el Congreso para la elaboración de las cuentas públicas. Y lo ha hecho sabiendo que contaba con la negativa de Junts, que ya votó en contra en 2026 y en 2025.

"De cada 100 euros que se repartirían ustedes, propone dar solo uno a Catalunya. Eso sí, de cada 100 euros, los catalanes tendremos que pagar 21. Lo que ustedes proponen es evidente que es una estafa para Catalunya y ustedes no pueden contar con los siete votos de Junts para poder aprobarlo", ha dicho el diputado Josep Maria Cruset.

El ministro de Hacienda ha defendido ante el Congreso los 'números rojos' en los que incurrirá el Estado en los próximos años, con un déficit público del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029, siendo la Administración General del Estado quien asumirá el ajuste.

Respuesta de la oposición

El PP ha recalcado que el único acuerdo que esperan los españoles es la convocatoria de elecciones. Mientras que Vox calificó de "sarta de mentiras" todo lo planteado por el ministro.

Podemos, otra formación que ha optado por no dar apoyo a la propuesta del Ejecutivo, justificó su decisión por el continuo aumento de gasto militar decidido por Sánchez. "Nosotros no compartimos esa orientación, nosotros queremos destinar el dinero público para los servicios públicos", ha dicho Javier Sánchez Serna.

Para Junts, el Estado es un "depredador". "Como está asediado por la corrupción no le queda más que tratar de hacer ver que gasta mucho para tapar el latrocinio de los suyos", afirmó Josep María Cruset. "Ustedes ya no engañan a nadie, estamos ante una operación de marketing para esconder sus flaquezas: que no tienen mayoría parlamentaria y que están envueltos en corrupción", sentenció.

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