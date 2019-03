El Gobierno aprueba hoy un paquete de medidas económicas a petición de Bruselas

CONSEJO DE MINISTROS| RAJOY ASEGURA QUE NO SUBIRÁN LOS IMPUESTOS

El Consejo de Ministros aprueba hoy un paquete de medidas económicas nuevas, a petición de Bruselas. Mariano Rajoy ya anticipó que este viernes no habrá subida de impuestos y que las pensiones no estarán sobre la mesa. La Comisión Europea decidirá, en mayo, y en función del alcance de las reformas, si España merece o no más plazo para el cumplimiento del déficit.