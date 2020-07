El Gobierno aprobará mañana el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y mantiene la incógnita ante la posibilidad de que pueda adoptar una decisión definitiva sobre la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.



La reunión del Consejo de ministros que tramitará las cuentas del Estado para el próximo año estará presidida por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a ella asistirán todos los miembros del Gabinete a excepción de los titulares de Asuntos Exteriores, Defensa, Educación e Igualdad.



El proyecto de ley de Presupuestos incluirá previsiblemente una subida impositiva en el IRPF para las rentas más altas.



A la espera de la confirmación de mañana, fuentes del Gobierno adelantaron ayer que se estaba ultimando una subida en el IRPF a las rentas superiores a 120.000 o 130.000 euros que podría ser de entre dos y cuatro puntos por encima del tipo impositivo actual del 43%.



Los Presupuestos seguirán siendo muy austeros para cumplir con los objetivos de reducción del déficit público, y, así ,contendrán un recorte del gasto del entorno del 8% para el conjunto de las cuentas y del 15% para los ministerios.



Este proyecto será el eje central de la reunión de mañana del Consejo de ministros, aunque se prevé que haya otros acuerdos relativos a diversos Ministerios.



El Gobierno no ha confirmado que entre ellos pueda estar la decisión definitiva en torno a la ubicación del ATC de residuos nucleares.



Fuentes del Ejecutivo han informado de que, en principio, no forma parte del orden del día de la reunión, pero no descartan que hubiera una deliberación al respecto.



El viernes pasado, el Consejo de ministros conoció el informe técnico redactado por el Ministerio de Industria que situaba a la localidad valenciana de Zarra como mejor opción para albergar esa instalación.



Sin embargo, el Gobierno decidió solicitar un informe jurídico adicional que, según aseguró ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya está concluido.



Respecto al momento en que el Ejecutivo adoptará la resolución definitiva, Sebastián dijo que él no era el encargado de hacer el orden del día del Consejo de ministros y señaló que la decisión de cuándo se haga corresponde "a la persona que coordina este Gobierno".