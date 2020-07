Garzón asesorará a la Cámara de Diputados de Argentina

Garzón ha sido invitado a asesorar al Parlamento argentino aunque aún no se ha establecido con qué figura o modalidad se desarrollará esta colaboración.



El ex magistrado de la Audiencia Nacional española también ofrecerá en el país un ciclo de conferencias, a propuesta del titular de la Cámara Baja argentina, Julián Domínguez.



Garzón fue ovacionado por el Congreso argentino el pasado uno de marzo, durante la apertura del año parlamentario, durante una sesión solemne en la que la presidenta, Cristina Fernández, reivindicó su figura y calificó su inhabilitación como una "afrenta contra la justicia universal".



Baltasar Garzón procesó en la década de 1990 a varios represores de la última dictadura argentina (1976-1983) y abrió el camino para su posterior enjuiciamiento en el país suramericano.



El magistrado fue condenado el pasado 20 de febrero por el Tribunal Supremo español a once años de inhabilitación por haber ordenado escuchas entre acusados en un caso de corrupción y sus abogados.