García-Page critica eliminar el delito de sedición: "No es tolerable pactar con los delincuentes su condena"

Sin pelos en la lengua y con poco margen a la interpretación, Emiliano García-Page ha aseverado que es "muy contrario" al acuerdo alcanzado por el PSOE y ERC para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por el de malversación.

Page critica que el Código Penal no se puede hacer "a la medida de los culpables" y defiende que "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena". El presidente de Castilla la-Mancha se ha mostrado "dolido" "como español y como militante" por estas decisiones y considera que el actual es "un momento grave" para la política en España.

En una rueda de prensa en Ocaña, Toledo, ha rechazado cualquiera de los argumentos que hasta el momento se ha dado para justificar dichas reformas y dice que no necesita que le expliquen lo que ha pasado ya que "básicamente, es lo que parece" como lo entienden la ciudadanía o lo entienden Junqueras, Aragonés o Puigdemont, y ha subrayado que "no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto. No tiene vuelta".

Además, critica que esta medida "no es de izquierdas" porque "no es de izquierdas apoyar desequilibrios territoriales" y avanza "no va a ayudar a resolver el problema del independentismo catalán".

García-Page ha sido muy crítico con el Gobierno al afirmar que "sería más fácil que dijera que lo hace porque no tiene más remedio" y también con el PP por no aplicar "en el primer momento" el artículo 155 en Cataluña, y añadió que "nadie interprete que avalo ninguna posición del PP". De aquellos "polvos" del PP por "no hacer nada", vinieron los "lodos" del referéndum ilegal y según García-Page de los "polvos" del acuerdo entre PSOE y ERC para reformar el Código Penal vendrán "lodos" más fuertes.