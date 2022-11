El "problemón" que heredó Pedro Sánchez y con el que él justifica la reforma del delito de sedición

Pedro Sánchez ha pedido paciencia en el devenir de los acontecimientos sobre las dos novedades legislativas que rodean la vida política en las últimas jornadas: la reforma del delito de sedición y la puesta en práctica de la ley del solo sí es sí. El presidente del Gobierno ha comparecido tras la cumbre del G-20 desde Bali.

Pedro Sánchez contestó también a las preguntas formuladas sobre la reforma del delito de sedición. Para ello, el líder del Ejecutivo se remontó a 2018 "cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes generales" porque defiende "heredé un problemón, un problemón de convivencia en Cataluña y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los más duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy en 2022 es infinitamente mejor al año 2017 y por tanto lo que está haciendo el Gobierno de España con esta reforma es dar un paso más, avanzar hacia la concordia entre catalanes. Esto es lo que está haciendo el Gobierno".

No ha querido tampoco adelantarse a comentar las enmiendas que puedan presentar los grupos parlamentarios porque no las conoce todavía y se ha limitado a defender los pasos dados. "Creo que en primer lugar hay que reivindicar que la política tiene instrumentos para superar conflictos, que es el dialogo y el encuentro; que la Constitución tiene instrumentos para defender su cumplimiento, que es el articulo 155; y que el Estado de Derecho no se va a desmantelar al contrario, estos delitos los cometidos en 2017 continúan tipificados, pero sus penas se van a homologar a las de las principales democracias europeas a las que nosotros nos queremos asemejar".

"Solo sí es sí"

Sobre la segunda de las cuestiones, Sánchez ha incidido en que "la voluntad del poder Ejecutivo y del poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres y, por tanto lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como agresión sexual para que haya condenas más agravadas" explicó para referirse a que ya varios jueces han rebajado penas a condenados por delitos sexuales con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

El presidente se ha distanciado de las declaraciones de varias voces de Podemos que culpan a los jueces y rechazan cualquier responsabilidad de la ley del solo sí es sí y para que no haya dudas a la pregunta de si comparte esa línea argumental, Sánchez contestó: "Yo no he dicho eso, al contrario tenemos que dejar trabajar a los tribunales y sobre todo a aquellos que unifican la doctrina y que crean jurisprudencia" y añade: "Confío en los tribunales y estoy convencido que tienen esa sensibilidad". Considera además, que esta norma "es la gran conquista del movimiento feminista de este país, una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo".