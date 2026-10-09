Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Sondeos

El PP ganaría las elecciones y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, según tres encuestas

Los sondeos de 40dB, DYM e IMOP reflejan un crecimiento de Vox, un retroceso del PSOE y una fuerte caída de Sumar.

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales

Según los sondeos, el PP ganaría las elecciones y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox | Europa Press

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

Las últimas encuestas electorales coinciden en un mismo escenario: el Partido Popular ganaría las elecciones generales y podría gobernar con Vox gracias a una holgada mayoría absoluta. Los tres sondeos publicados por El País, 20minutos y El Confidencial sitúan a Alberto Núñez Feijóo por delante del PSOE, aunque reflejan diferencias en el reparto de escaños.

El crecimiento de Vox es uno de los datos más destacados. La formación de Santiago Abascal se movería entre los 63 y los 70 diputados, mientras que Sumar sufriría un importante retroceso y quedaría con una representación muy reducida.

El PP y Vox superarían ampliamente los 176 escaños

La encuesta de 40dB para El País otorga 132 diputados al PP, 112 al PSOE, 66 a Vox y cinco a Sumar. Con estos resultados, populares y Vox sumarían 198 escaños.

Por su parte, DYM para 20minutos sitúa al PP en 141 diputados, frente a los 109 del PSOE. Vox conseguiría 63 representantes y Sumar se quedaría con cuatro. La suma de PP y Vox alcanzaría los 204 escaños.

El sondeo de IMOP para El Confidencial dibuja un escenario similar: 130 diputados para el PP, 110 para el PSOE, 70 para Vox y 11 para Sumar. En este caso, la derecha reuniría 200 escaños.

El PSOE rechaza la lectura de las encuestas

Los tres estudios sitúan al PSOE como segunda fuerza política, con una horquilla de entre 109 y 112 diputados. Sin embargo, el ministro Óscar Puente discrepa de la interpretación de estos resultados como un retroceso socialista y sostiene que la situación es precisamente la contraria.

Las encuestas también coinciden en las dificultades de Sumar, que obtendría entre cuatro y once escaños.

Así, aunque existen diferencias entre las estimaciones, los tres sondeos apuntan a una victoria del PP y a una mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno con Vox.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las protestas continúan a cuatro días de la visita de los Reyes

Ceuta no se rinde

Publicidad

España

Ceuta no se rinde

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las protestas continúan a cuatro días de la visita de los Reyes

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales

El PP ganaría las elecciones y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, según tres encuestas

Imagen de Felipe VI y Juan Vivas.

Los Reyes harán historia en Ceuta: dormirán por primera vez en democracia en la ciudad autónoma

Miguel Tellado en la 28ª Interparlamentaria del PP
INDULTO EXFISCAL

El PP cree que Pedro Sánchez quiere indultar al ex fiscal general antes de las elecciones para "pagar rápido los favores"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova
Elecciones generales

Alberto Nuñez Feijóo acepta el debate a cuatro en Atresmedia de cara a las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC, a 20 de septiembre de 2026, en Gavà, Barcelona,
Sánchez

Pedro Sánchez señala que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle" y no descarta indultar al fiscal general antes del 29N

La portavoz popular en el Congreso ha afirmado en redes sociales que el parlamento "se parece a la calle", pero a él no.

Joaquim Bosch analiza la imputación del PSOE
IMPUTACIÓN PSOE

Joaquim Bosch, sobre la posible imputación del PSOE: "Sería un hecho inédito tener un partido político imputado en las elecciones"

El magistrado analiza la posible imputación del PSOE, que, según ha podio saber Antena 3 Noticias, puede llegar durante la mañana de este viernes.

Sede del PSOE en Ferraz

El juez Pedraz descarta por el momento imputar al PSOE por financiación ilegal

Muere Xosé Manuel Beiras, el músico frustrado detrás del enfant terrible de la política gallega

Muere Xosé Manuel Beiras, el músico frustrado detrás del enfant terrible de la política gallega

Homenaje a Maricarmen

Feijóo advierte a Pedro Sánchez de que el PP no permitirá "un intento de manipulación emocional a los españoles"

Publicidad