El PP ganaría las elecciones y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, según tres encuestas

Las últimas encuestas electorales coinciden en un mismo escenario: el Partido Popular ganaría las elecciones generales y podría gobernar con Vox gracias a una holgada mayoría absoluta. Los tres sondeos publicados por El País, 20minutos y El Confidencial sitúan a Alberto Núñez Feijóo por delante del PSOE, aunque reflejan diferencias en el reparto de escaños.

El crecimiento de Vox es uno de los datos más destacados. La formación de Santiago Abascal se movería entre los 63 y los 70 diputados, mientras que Sumar sufriría un importante retroceso y quedaría con una representación muy reducida.

El PP y Vox superarían ampliamente los 176 escaños

La encuesta de 40dB para El País otorga 132 diputados al PP, 112 al PSOE, 66 a Vox y cinco a Sumar. Con estos resultados, populares y Vox sumarían 198 escaños.

Por su parte, DYM para 20minutos sitúa al PP en 141 diputados, frente a los 109 del PSOE. Vox conseguiría 63 representantes y Sumar se quedaría con cuatro. La suma de PP y Vox alcanzaría los 204 escaños.

El sondeo de IMOP para El Confidencial dibuja un escenario similar: 130 diputados para el PP, 110 para el PSOE, 70 para Vox y 11 para Sumar. En este caso, la derecha reuniría 200 escaños.

El PSOE rechaza la lectura de las encuestas

Los tres estudios sitúan al PSOE como segunda fuerza política, con una horquilla de entre 109 y 112 diputados. Sin embargo, el ministro Óscar Puente discrepa de la interpretación de estos resultados como un retroceso socialista y sostiene que la situación es precisamente la contraria.

Las encuestas también coinciden en las dificultades de Sumar, que obtendría entre cuatro y once escaños.

Así, aunque existen diferencias entre las estimaciones, los tres sondeos apuntan a una victoria del PP y a una mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno con Vox.

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