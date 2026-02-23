Los GAL, el 11M, los atentados de Barcelona: las once ocasiones en las que España ha desclasificado papeles secretos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros desclasificará mañana los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F.

Sánchez ha hecho este anuncio este lunes en redes sociales y ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía". "Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha añadido el jefe de Ejecutivo.

En 58 años, España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones, la primera vez en 1997 sobre los GAL y la última en 2024 sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

Estas fueron las 11 veces que nuestro país ha descalificado documentos

Los papeles del CESID

En 18 abril de 1997, cuando era presidente José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara 13 documentos relacionados con la actividad de los GAL en su guerra sucia contra ETA. Los llamados "papeles del CESID" habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente directo del Centro Nacional de Inteligencia), y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia.

Los atentados del 11M

El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales. Esta vez fueron dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.

El 16 de septiembre de 2005 el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo los documentos relacionados con los atentados del 11M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid) que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.

Los vuelos de la CIA

El 9 de febrero de 2007 se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.

El accidente de helicóptero en Afganistán

El 20 de marzo de 2009 se levantó el secreto a la documentación del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en 2005. Los desaparecidos en la dictadura argentina

La 'Operación Kitchen'

El 7 de diciembre de 2018 se ordenó desclasificar documentación sobre la 'Operación Kitchen', supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó la Audiencia Nacional para poder continuar con la instrucción.

El golpe de Pinochet

En septiembre de 2023 el Gobierno decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de "recuperar la memoria democrática", cuando se cumplía medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.

El espionaje con Pegasus

El 16 de enero de 2024 el Gobierno español acordó desclasificar la documentación secreta sobre la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa de espionaje Pegasus.

Los atentados de Barcelona y Cambrils

La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue el 23 de diciembre de 2024 sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos, es decir, no se hicieron públicos. Entre ellos figuraban documentos del registro de las visitas que recibió al imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, Abdelbaki Es Satty -el supuesto ideólogo de los ataques que falleció en la explosión de chalé de Alcanar.

La desclasificación de los documentos, una reivindicación histórica

La desclasificación de los documentos del 23F ha sido una reivindicación histórica por parte de partidos, investigadores y periodistas para conocer los pormenores de lo que sucedió en ese intento de golpe de Estado.

Los sucesivos gobiernos que ha habido desde entonces se han amparado en la ley de secretos oficiales para no hacer públicos esos documentos, y el Ejecutivo actual ha venido emplazando para la desclasificación a la aprobación de la ley que debe sustituir a esa norma de 1968, es decir, vigente desde la dictadura de Francisco Franco.

El Gobierno aprobó ya en julio de 2025 el nuevo proyecto de la ley de secretos oficiales, pero la falta de apoyos suficientes en el Congreso ha impedido que se avanzara en su tramitación.

