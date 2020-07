Las 10 frases del debate de las primarias del PSOE

Pedro Sánchez ha reprochado a la presidenta de la Junta de Andalucía que crea que pactar con Podemos significa 'podemizar' el partido."Javier Lambán, Ximo Puig, Juan Espadas no se han 'podemizado' por haber pactado con Podemos. ¿O tú te has derechizado por pactar con Ciudadanos?", preguntaba Sánchez.

Durante otra intervención del exsecretario general socialista, en la que acusaba a Díaz de no ser fiel a sus declaraciones pasadas, la presidenta de Andalucía le ha interrumpido con una frase que ha llamado la atención de todos los espectadores: "No mientas, cariño", le espetaba Susana Díaz a Pedro Sánchez.

La abstención del PSOE para permitir gobernar al Partido Popular ha sido uno de los temas más comentados entre los candidatos y Díaz ha aprovechado la ocasión para hacer ver que el PP prefiere a Pedro Sánchez en la Secretaría General porque es un rival más débil: "El PP es un partido tóxico, infame, pero tonto no es y sabe perfectamente lo que le conviene y lo que no. Y sabe perfectamente que le conviene un candidato al que cada vez que se ha presentado le ha sacado una ventaja mayor".

El exlehendakari y candidato a las primarias Patxi López ha puesto la nota de humor en el debate con algunos de sus comentarios, más distendidos, como la pregunta que le hacía a Pedro Sánchez después de que este dedicara una de sus intervenciones a hablar de Cataluña. "Pero vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?", decía López.

La tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz no ha tardado en aparecer en el debate y la presidenta de Andalucía ha respondido a uno de los ataques de Sánchez asegurando que "tu problema no soy yo, eres tú, y cuando la gente no se fía de ti deberías hacértelo ver".

Continuaban los ataques en la sede socialista situada en la calle Ferraz y Sánchez no dudaba en responder a Díaz: "Me llama la atención que estamos hablando de coherencia con una candidata que no ha presentado aún su proyecto. Antes del recuento, por favor, Susana".

Patxi López ha sido el candidato que ha tratado de mediar en el conflicto entre Díaz y Sánchez y ha querido reiterar que "el PSOE tiene que volver a ser una esperanza, hoy sólo somos el partido de la bronca interna, que hace de Ibuprofeno de las políticas de la derecha".

Sin embargo, en clave de humor, Susana Díaz ha vuelto a lanzar un dardo contra Pedro Sánchez: "Pedro no se puede faltar a la verdad, yo te tengo que reconocer que esta semana has sido muy imaginativo. Si hoy le preguntas a los ciudadanos todo el mundo lo tiene claro. Hemos de dejar de dar bandazos y de decir lo que la gente quiere oír", decía la presidenta de la Junta de Andalucía.

Tras el cruce de acusaciones, Sánchez quería subrayar las razones que le motivaron a renunciar a su acta y a la Secretaría General del partido: "Me gustaría subrayar que renuncié a ser secretario general del PSOE. Renuncié a mi acta porque estaba en contra de la abstención al PP, por lo cual, lecciones de coherencia y credibilidad, las justas" y ha pronunciado una frase que no ha dejado indiferente a nadie: "Por coherencia y credibilidad, hoy estoy en el paro".

Pedro Sánchez anunció que tendería su mano a Patxi López y le ofreció unirse a su candidatura de cara a las primarias, algo que el exlehendakari rechazó. Durante el debate, Sánchez ha vuelto a mostrarse cercano a López y ha señalado que ha cogido algunas de sus ideas para su proyecto, algo a lo que López ha contestado con humor: "Me parece muy bien que si no tenías ideas cogieras las mías, pero no se trata de eso, no se trata de unir medio partido para ir contra el otro medio".