El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, miembro del primer Gobierno de Mariano Rajoy, niega durante la comparecencia en el Congreso por 'Kitchen' que participara "directa o indirectamente" o tuviera conocimiento de ningún operativo que utilizara "cualquier forma ilegal" de medios para perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias.

En la comisión parlamentaria que investiga la operación paralela que presuntamente se diseñó en 2013 desde Interior para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, Martínez ha hecho una declaración antes de contestar a los diputados afirmando que nunca supo de una investigación ilegal de ese tipo.

"Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias", aseguraba Martínez al inicio de su intervención.

Francisco Martínez salió de Interior en 2016 pero se mantuvo de diputado hasta 2019, cuando el Partido Popular (PP) ya no le incluyó en LASlistas, algo que también le disgustó, pues tenía sus aspiraciones y se sintió "poco reconocido".

Desmiente las declaraciones de José Villarejo

Ha desmentido así las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo el pasado 27 de mayo ante esta comisión, que afirmó que Martínez estaba al tanto del operativo para espiar a Bárcenas.

"Jamás en mi vida he visto al señor Bárcenas", aseguraba Martínez, y tampoco habló de esta operación parapolicial con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con quien ha dicho que no tenía relación, como tampoco con la estructura orgánica del partido.