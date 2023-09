Francisco Igea y Edmundo Bal, expulsados de Ciudadanos por las "profundas discrepancias"

Francisco Igea y Edmundo Bal ya no forman parte de Ciudadanos. La formación naranja ha decidido expulsarlos del partido por las "profundas discrepancias" con la dirección.

El exportavoz parlamentario de Ciudadanos y el procurador en las Cortes de Castilla y León, han asegurado que no recurrirán la decisión de la formación. El Comité de Régimen Disciplinario abrió expedientes disciplinarios contra Bal, Igea, y otros dos miembros del Consejo General a finales de junio.

Tras la renuncia a las elecciones por parte de Ciudadanos, el entonces diputado criticó a su partido asegurando que la intención de la dirección de su partido es "guardarse el dinero que queda en la caja" para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

Asimismo, el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha trasladado que no recurrirá la expulsión. "No puedo sino lamentar la deriva final del partido en el que siempre tuve la posibilidad de defender las posturas cuando no coincidía con la ejecutiva nacional".

Francisco Igea se quedará en el Grupo Mixto de la Cámara, ya que en aplicación del Reglamento de las Cortes ningún procurador puede ser expulsado de ese grupo.

Ahora, Bal -que abandonó la política- ha presentado junto a Igea un nuevo proyecto, 'Nexo', una asociación con vocación de ser un proyecto político "reformista y progresista".

Ciudadanos exige a Igea que entregue su acta por "coherencia"

Ciudadanos exige a Francisco Igea que entregue su acta de las Cortes de Castilla y León "por ética y coherencia", después de que haya sido expulsado del partido.

"No entenderíamos de ninguna forma que tras tantas lecciones de dignidad, y tantas declaraciones cuando eran otros los que no renunciaban a su escaño en idéntico contexto, al final acabara reteniendo el acta de una formación política a la que él mismo ha renunciado a representar", comentan.

Exmiembros de Ciudadanos fundan 'Nexo'

La plataforma Nexo, asociación formada por antiguos miembros de Ciudadanos, se crea con la intención de acoger a "las personas que se sienten políticamente huérfanas". "Está concebida como una asociación y no un partido político, ya que antes de lanzar un debate de ideas al escenario político, ese espacio de debate debíamos tenerlo internamente", explican.

Está formada por 38 miembros, aunque son tres las personas que componen la cúpula: Santiago Saura, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, como presidente; Juan Ignacio López-Bas, como secretario; y Ana Elliott, concejal en Majadahonda desde 2015 hasta 2023, como tesorera.