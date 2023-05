Ciudadanos no se presentará en las próximas elecciones generales

Ciudadanos toma una decisión tras el fracaso del 28M y renuncian a presentarse a las elecciones generales del 23J. La formación 'naranja' no presentará las listas electorales para la próxima cita electoral.

Tras conocerse el anuncio de elecciones generales anticipadas, la dirección de Ciudadanos convocó de urgencia al Comité Nacional al ser "el único órgano del partido que tiene la potestad" para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones, según explicó el secretario general, el eurodiputado Adrián Vázquez.

El mensaje de las elecciones municipales ha sido "muy claro" y Ciudadanos no ha sido una fuerza política "decisiva" al no obtener el apoyo suficientes de los votantes. "Los españoles no nos ven como un alternativa política transformadora. No es una buena noticia".

"El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece que se abrirá en España", aseguraban desde Ciudadanos tras la reunión.

Las últimas citas electorales no han dado buenos resultados al partido 'naranja', especialmente tras la dimisión de Albert Rivera como presidente del partido. Las elecciones autonómicas y municipales del domingo sumaron otro 'varapalo' para la formación política que no logró representación en las autonomías y perdieron casi todos los concejales. "Una derrota sin paliativos", reconocieron tras saber el resultado de las votaciones.

Ciudadanos no abandona y se prepara para otro ciclo

Ciudadanos ha anunciado su decisión de no presentarse a las próximas elecciones generales, pero aseguran que seguirán trabajando para reforzar el proyecto de partido.

"No nos rendimos. Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzando en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual".