Francis Franco: "Creo que no hay ningún ánimo de reconciliación en la decisión de la exhumación"

Francis Franco, nieto de Francisco Franco, ha concedido una entrevista para Espejo Público ante la inminente aprobación este viernes del Real Decreto-ley que dará amparo legal a la exhumación del dictador de los Caídos. El Real Decreto-ley modificará determinados aspectos de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de dar cobertura legal al proceso.

Francis Franco ha calificado la decisión de "oportunista, cobarde y revanchista" y ha opinado que esta decisión es "una trampa para ganar votos de la izquierda". Del mismo modo, cree que el Gobierno ha hecho "el ridículo".

"El Gobierno ha hecho bastante el ridículo. Ha retrasado la exhumación varias veces. Cuando finalmente lo decidan, nosotros tomaremos la decisión de dónde será el nuevo sitio para enterrarlo", ha explicado.

En ese sentido, ha aseverado que no es portavoz de su familia: "Hablo por mí mismo, no soy portavoz de mi familia pereo que no hay ningún ánimo de reconciliación con todo esto".

También ha explicado que no se va a oponer a la exhumación pero le parece "ridículo" el tema. "Yo personalmente no me voy a oponer a la exhumación, la familia no lo sé. A 24 de agosto me parece ridículo hablar de un tema que pasó hace tantos años", ha argumentado.

Por último, ha hablado de la polémica con el Pazo de Meiras: "Pelearemos por el pazo de Meiras. Es algo que hemos heredado y es nuestro".