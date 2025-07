Urtasun avisa a Sánchez: "No es suficiente con resistir sin hacer nada"

El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha avisado al PSOE de que, tras los casos de corrupción del partido, no basta con solo "resistir" ni con "alargar la legislatura de forma agónica sin hacer nada". Así se ha referido en la clausura del congreso de Barcelona En Comú (BComú).

Urtasun ha admitido que, para el espacio de Sumar y Comuns, la solución a la actual situación del PSOE "jamás va a pasar por darle el Gobierno a los de la Gürtel y a los de la extrema derecha", ha afirmado. Sin embargo, ha avisado a los socialistas: "Con resistir no es suficiente; y tratar de alargar la legislatura sin hacer nada, de forma agónica, como está demostrando el PSOE, que está en los últimos días completamente bloqueado, no va a ser una solución".

El ministro ha dicho que Sumar no esperará a los socialistas "para desarrollar una agenda contra la corrupción en el Gobierno, en el Congreso y en todos los espacios institucionales" donde pueda influir el partido. "No vamos a esperar al PSOE; vamos a liderar al regeneración democrática y social que este país merece, con toda nuestra fuerza", ha añadido.

En el Congreso, Urtasun ha afirmado que es "un buen escenario para dar un mensaje firme contra la corrupción". "He escuchado a algunos dirigentes socialistas decir que la corrupción cero no existe; queremos decir que sí existe y que la prueba es Barcelona En Comú (BComú), que en diez años no ha tenido ni un caso de corrupción", ha señalado.

Defiende la gestión "impoluta" de Ada Colau cuando era alcaldesa de Barcelona y ha denunciado que, por llevar a cabo determinadas transformaciones, recibió "ataques de poderes económicos" en forma de querellas. "Algunos reciben querellas y otros sobornos; nosotros estamos orgullosos de recibir querellas por avances sociales en la ciudad y que nadie haya venido a sobornarnos", ha dicho.

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha defendido la ida de un frente amplio de izquierdas más allá de "cerrar una lista a último momento". Pisarello considera que implica luchar conjuntamente, conocerse y coincidir en manifestaciones.

Ha resaltado la necesidad de poner impuestos a grandes especuladores, de acabar con los alquileres temporales, de prohibir las compras especulativas y de aplicar contratos indefinidos: "Quien no quiera hacerlo, que se retracte y riña cuentas con la ciudadanía".

