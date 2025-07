Sánchez afronta otra semana de tensión compareciendo en el Congreso por los escándalos de corrupción

Termina una semana intensa en la política nacional y empieza otra marcada por importantes declaraciones relacionadas con el Caso Koldo.

Y la primera gran cita es este lunes en el Tribunal Supremo. Porque allí tendrá que comparecer como investigado Antxón Alonso, el presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, y según dijo él, clave para las relaciones del PSOE con PNV y Bildu. Veremos si se presenta porque tenía que haber pasado ya por el Senado, pero estaba ilocalizable.

Alonso es el empresario al que la Unidad Central Operativa (UCO) vincula con el pago de "mordidas" a Santos Cerdán, a cambio de asegurarse obra pública para su mercantil Servinabar. Es, al mismo tiempo, el que puso en contacto a Santos Cerdán con el PNV para negociar su apoyo a la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, tal y como declaró el propio exsecretario de Organización del PSOE.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, admitió públicamente que fue Alonso el que le presentó a Santos Cerdán, que, entonces, solo era dirigente del PSN y en un momento en que buscaba establecer una "vía de interlocución" para intentar un acercamiento político con esta fuerza independentista vasca.

De hecho, Otegi explicó que vio a Alonso en, al menos, cuatro ocasiones y fue el propio empresario el que acercó en su coche al ex secretario de organización del PSOE a esa primera reunión que mantuvieron.

Francina Armengol

En la Cámara Alta, en la comisión de investigación, está citada también este lunes la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Según los populares exigen su comparecencia para que explique "el motivo por el cual abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas". El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que "aunque el gobierno no quiera, y el PSOE se resista, todo se acabará sabiendo".

En una primera comparecencia en la comisión, la expresidenta de Baleares ha negado que el certificado que realizó la Administración balear a la empresa vinculada a la trama Koldo por la compra de mascarillas sirviera como aval para que otros organismos como Puertos del Estado o ADIF contrataran con esta sociedad.

Además, ha precisado que el certificado se realizó en el mes de agosto del año 2020, mientras que los contratos de esta empresa con Puertos del Estado, ADIF, Interior y Canarias son anteriores a agosto.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, la expresidenta balear ha calificado como "lógico" realizar este tipo de certificados cuando una empresa lo pide. Sin embargo, ha aclarado que esto "solo quiere decir que se han recibido el número de mascarillas, o sea, la cantidad, el bulto y el tiempo". "No dice nada más de si la mascarilla está bien o no. Ese no es el objetivo de este certificado, que es un certificado técnico que se tiene en todas las administraciones públicas. Es absolutamente falso que eso sirva de aval para las otras compras porque este certificado se hace en agosto y las compras de Puertos del Estado, de Adif, del Ministerio del Interior, de Canarias son anteriores a agosto", ha declarado Armengol.

Sánchez en el Congreso

Pero la comparecencia más esperada va a ser la del presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso de los Diputados. Allí dará explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción y anunciará más medidas, que se suman a las que ya conocimos en la jornada del sábado en el Comité Federal del PSOE. Un encuentro en el que hubo discrepancias sobre todo con el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page.

Así, Sánchez afronta una nueva semana de alta tensión donde testará el apoyo de sus socios parlamentarios en la comparecencia prevista para este miércoles sobre los casos Koldo, Ábalos y Cerdán..

Será una dura prueba en la que tendrá que convencer con su explicaciones que lo sucedido es solo un oscuro asunto de "tres golfos" como afirman desde el partido en un cierre de filas con su líder y que no hay financiación irregular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com