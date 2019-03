Francis Franco: "Es como si para trasladar el Camp Nou pusieran a decidir a Mourinho, Butragueño y Di Stéfano"

Francis Franco, el nieto de Francisco Franco, ha acudido al plató de Espejo Público para expresar la opinión de su familia acerca de trasladar los restos de su abuelo fuera del Valle de los Caídos. Franco ha explicado que "el presidente de la comisión de expertos es patrono de la fundación Pablo Iglesias y de unas ideas claras, de los ocho vocales hay tres catalanes, lo cual supone casi un 40% de participación de gente antifranquista cuando la población catalana representa el 16% de la población. Esto es porque se sabe previamente lo que van a hacer".

"Es como si para trasladar el Nou Camp pusieran a decidir a Mourinho, Butragueño y Di Stéfano, porque es una competencia de la Santa Sede, no del Gobierno. Es una comisión absolutamente teledirigida", ha añadido.

"Para hablar de la familia Franco genéricamente la única que tiene opinión es mi madre, que por edad no puede estar en plató ni decir lo que pensamos. Nosotros nos oponemos de forma rotunda. Me indigna que se hable de estos temas cuando tenemos cinco millones de parados que por inercia se van a convertir en seis, el Estado está en quiebra y creo que hay que preocuparse de los vivos y no de los muertos, como dijo Gallardón. Creo que gastar recursos en esto me parece frívolo", considera el nieto de Franco.

"El Gobierno no tiene dinero para reparar el lugar porque no quiere, porque el Valle de los Caídos producía 1.600.000 euros al año, suficientes para mantener la comunidad benedictina y restaurarlo. Desde hace tres años las visitas son libres. El objetivo era ahogarlo económicamente para decir que la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no cumple sus objetivos y quitárselo", sostiene Francis Franco.

"Mi madre ha dicho que no, y es la que tiene que decirlo porque es la heredera de mi abuelo. Ella no tomó la decisión de enterrarlo allí, fue un decreto del Gobierno, lo que no puede ser es que unos lo quieran ahí, otros lo quieran sacar y dentro de cincuenta años otro Gobierno diga que lo quieren llevar". "Es una decisión de hace 40 años, sacarlo ahora es vergonzoso", ha finalizado.