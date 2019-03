El etarra Arturo Cubillas Fontán salió al paso este jueves de las investigaciones que le acusan de entrenar a terroristas en Venezuela para aclarar que "nunca" ha participado en este tipo de formación y que "nunca" ha estado en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), razón por la cual ve pocas posibilidades a su extradición a España.



"No tengo nada que ocultar, ni tengo que defenderme de mentiras que dan por verdad de manera irresponsable", indicó Cubillas, en una entrevista a la cadena TeleSur en la que dijo no considerarse "el hombre más buscado". "Ya ves que es bien fácil encontrarme", afirmó ante el periodista, que le preguntó por la investigación abierta en la Audiencia Nacional y en la que se analizan los presuntos vínculos entre las FARC, ETA y el Gobierno de Venezuela.



Cubillas Fontán fue señalado por los presuntos miembros del 'comando Imanol' Javier Atristain, alias 'Golfo', y Juan Carlos Besance Zugasti, 'Fenómeno', encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como el etarra que les adiestró en Venezuela en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.



Sin embargo, Cubillas, que ahora trabaja para la administración venezolana, reiteró que las confesiones de los dos etarras se produjeron "bajo tortura", citando la denuncia ya expresada por el abogado de ambos. En este sentido, señaló que "no declararon eso, sino que esa fue la declaración que a ellos les dieron por escrito para que simplemente la firmaran".



Añadió que "en el País Vasco hay siete mil denuncias de tortura" y que, en el caso de Atristain y Besance, los abusos se habrían prolongado durante "cinco días". "Delante del juez no afirmaron eso, lo afirmaron delante de la Guardia Civil", apostilló, para después subrayar que el abogado de oficio se negó a firmar la confesión al ver "las condiciones en las que ellos estaban".



Además, y aunque aclara que no "reunirse con vascos en Venezuela" no es delito", dijo no conocer a Atristain y Besance. Todo, a su juicio, forma parte de un "montaje mediático" en el que vinculó también a "la derecha y la socialdemocracia española".

"Nunca he estado en un campamento de las FARC y nunca he entrenado a nadie, eso sí te lo puedo decir", aseveró.



Extradición

Cubillas considera "extraño" que un juez español pueda pedir a Caracas la extradición de un ciudadano venezolano, si bien señaló que no tiene constancia de que las autoridades de España hayan transmitido alguna petición formal al respecto.

El etarra dijo no tener miedo a una posible investigación y recordó que, "por eso precisamente", presentó un escrito ante la Fiscalía venezolana en la que solicita un análisis "a fondo" de la situación. "Si no hay nada que acuse a Arturo Cubillas, al final todo quedaría igual y yo estoy seguro de que se seguiría repitiendo porque no es la primera vez", agregó. "Quiero que se investigue realmente de dónde viene esto, cuáles son los intereses", remachó.



Preguntado por la opción de que finalmente sea extraditado, Cubillas le dio pocas probabilidades de éxito a su posible traslado, ya que antes de que se produzca este tramite "el que solicita" debe "probar algo". "Dudo mucho que el Gobierno español pueda probar algo que es mentira", apuntó, y recordó que competería a las autoridades venezolanas analizar una posible revocación de su nacionalidad.

Citado a declarar

La Fiscalía General de Venezuela ha citado a declarar al etarra Arturo Cubillas Fontán el próximo martes, día 2 de noviembre, en calidad de testigo para obtener más información sobre su posible participación en el adiestramiento de etarras en el manejo de explosivos en territorio venezolano durante el verano de 2008, tal y como apuntaron los presuntos miembros del 'comando Imanol' Javier Atristain, alias 'Golfo', y Juan Carlos Besance Zugasti, 'Fenómeno', encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Cubillas Fontán tendrá que prestar declaración ante el fiscal 21 del Area Metropolitana de Caracas, Richard Monasterio, el próximo martes con la finalidad de que "aclare algunos elementos" sobre la relación entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela y así "obtener la mayor información necesaria a fin de esclarecer los hechos en los que se le ha relacionado", según informa la Fiscalía General de Venezuela en un comunicado.



Cubillas Fontán, junto al también etarra José Angel Urtiaga, ha sido citado a declarar el próximo 14 de diciembre ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como procesados en la causa en la que se investiga la supuesta colaboración entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela.