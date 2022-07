La Fiscalía solicita 6 años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros a Laura Borràs

La Fiscalía pide 6 años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de más de 144.000 euros a Laura Borràs por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía la la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Adjudicaciones a dedo

El fallo, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), considera probada la adjudicación ilícita, y sin concurso público, de hasta 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017 a un amigo de la política.

La presidenta del Parlamento de Cataluña había dejado claro en varias ocasiones que a pesar de su imputación no pensaba dimitir ni apartarse de la primera línea política: "No tengo ninguna intención de dar el paso al lado que me exigen con poca capacidad de disimulo los que me quieren apartar de la vida pública y política. No pretendo ser absuelta por ser independentista, eso si sería desprestigiar el movimiento. Lo que censuro es que se quiera aprovechar la autoritaria actividad de la justicia española como excusa para apartarme políticamente", dijo.